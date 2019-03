La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/mar/2019 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo perdió con Comunicaciones y extendió su racha negativa







Las Auriazules cayeron 3-0 en Agronomía, cosecharon su quinta derrota consecutiva y se mantienen en el último puesto de la Zona Campeonato. Por la séptima fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo cayeron 3-0 en su visita a Comunicaciones y de esa manera cosecharon su quinta derrota consecutiva, siguen sin victorias en lo que va del año y se mantienen en la última posición. En el barrio porteño de Agronomía, las Carteras se impusieron con goles de Iara Grobly, Lidia Báez y Rosario González del Cerro ante un equipo que sufrió dos bajas por suspensión (María Rodríguez y Karen Ramírez acumularon cinco amarillas) y que tuvo, además, otros cuatro cambios (dejaron la titularidad Jaqueline Schmidt, Rocío González, Erica Luque y Milagros Soria). De esta manera, la formación que dispuso el entrenador Néstor Daniel Gómez fue la siguiente: Elizabeth Gamarra; Nicole Viviant, Nancy Ríos, Soledad Medina y Micaela Scandroglio; Dana Bredle, Manuela Cardozo, Lucila Molinas y Triana Ocampo; Micaela Gonzalez y Sabrina Ogrine. Luego ingresaron: Milagros Soria (por Molinas), Maia Valles (por Bredle) y Melina Ferreyra (por González). En este partido, Puerto Nuevo tuvo un buen comienzo, con buenos pasajes de fútbol en los que generó tres mano a mano que no supieron aprovechar Manuela Cardozo en dos ocasiones, y "Kinder" González en otra. El dominio lo tenían las campanenses, hasta que llegó el primer gol de Comunicaciones, a los 30 minutos, tras un tiro libre y el posterior rebote que dio la arquera Gamarra. En la segunda mitad, el partido continuó muy disputado, pero a los 15 minutos, "el Cartero" llamó por segunda vez, estiró la ventaja, y le puso las cosas muy cuesta arriba al equipo campanense. De todas maneras, Puerto siguió yendo y yendo, sin bajar los brazos, pero al faltando 10 minutos para el cierre recibió un tercer gol )un tanto fortuito, tras un centro que superó a la arquera Gamarra y se metió casi pidiendo permiso) que le bajó la persiana al partido. Los demás resultados de la fecha fueron los siguientes: Real Pilar 5 (Zoraida Leguizamon, Sol Córdoba, Magali Benítez, Norma López y Mariana Toribio) - Deportivo Español 0; Luján 1 (Angela Guerrero) - SATSAID 5 (Elizabeth Martínez -3-, Delfina Beccacece y Sofia Ojeda); Gimnasia de La Plata 2 (Lucia Zarza y Florencia Sánchez) - Banfield 0; Lima FC 3 (Gisela Fernández, Daniela Moreno y Carolina Santos) – All Boys 5 (Mabel Barrios -2-, Jimena Romeo -2- y Lucia Rojas). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia de La Plata y SATSAID, 21 puntos; 3) Real Pilar, 15 puntos; 4) Comunicaciones, 12 puntos; 5) Luján, 10 puntos; 6) Banfield, 9 puntos; 7) All Boys, 6 puntos; 8) Deportivo Español, 5 puntos; 9) Lima FC, 3 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. La octava fecha, a disputarse el próximo fin de semana, tendrá a Puerto Nuevo jugando como local frente a Luján. Y también los siguientes duelos: Comunicaciones vs. Real Pilar; SATSAID vs. Lima F.C.; All Boys vs. Gimnasia (LP); y Banfield vs. Deportivo Español.

EL ONCE INICIAL DE PUERTO NUEVO ANTE COMUNICACIONES PRESENTÓ SEIS CAMBIOS.



