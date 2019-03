En el mundo, cada dos minutos muere una mujer por cáncer de cuello de útero y una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. En el Mes Internacional de la Mujer, la División Ginecología del Hospital de Clínicas brindará a mujeres de 25 a 65 años una consulta diagnóstica y un Papanicolau (PAP), en forma totalmente gratuita, para la prevención y la detección temprana de estas afecciones. Será del 25 al 29 de marzo, de 8.00 a 12 horas en el sector de Consultorios Externos de la especialidad (Av. Córdoba 2351, entrepiso. CABA). "El cáncer cervicouterino es una afección causada por algunos tipos de virus de papiloma humano (HPV), un virus muy común, que se transmite generalmente a través de las relaciones sexuales. Existen alrededor de 100 tipos de HPV, de los cuáles aproximadamente 15 son cancerígenos", explica el doctor Silvio Tatti, jefe de División Ginecología del Hospital. Según las cifras reportadas, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte de mujeres de 15 a 44 años en nuestro país y se estiman alrededor de 5.000 nuevos casos por año. El cáncer de cuello de útero es el segundo más frecuente en este grupo etario. En el mundo, cada 2 minutos muere una mujer por esta afección. Una de las formas más efectivas de prevención contra el cáncer de cuello de útero es la vacuna contra el HPV. "En nuestro país la vacuna fue incorporada al Calendario de Vacunación en 2011, siendo obligatoria para niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000. En 2017, se extendió a varones de 11 años nacidos a partir de 2006", comenta el profesional y agrega: "la vacuna contra el HPV no exime a las mujeres de continuar realizándose el PAP. Este test sigue siendo fundamental para prevenir los tumores causados por los tipos de HPV que no cubre la vacuna, y para prevenir las lesiones malignas causadas por una infección existente en las mujeres sexualmente activas". Por otra parte, se estima que una de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Argentina, con más de 5.800 casos al año. "Ante una sospecha o duda no hay que esperar, hay que hacer la consulta con los especialistas", puntualiza Tatti. Durante esta campaña además se brindarán charlas sobre salud y mujer, en el Hall Central del Hospital. "Nos parece importante abrir un espacio para canalizar las dudas, poder hablar de situaciones de riesgo, de síntomas, de formas de promover el autocuidado y la prevención sobre todo", concluye el especialista.



En el Hospital de Clínicas:

Campaña gratuita de prevención y detección temprana del cáncer cervicouterino y de mamas

Marzo, Mes Internacional de la Mujer

