ExtraClase arrancó un nuevo año con renovadas propuestas

El programa educativo de Tenaris dio inicio a su sexto año consecutivo en la Escuela Primaria Nº13 de Campana. Con foco en ciencia, apuesta a desarrollar las habilidades socioemocionales, mejorar el rendimiento académico y elevar la asistencia a clases de alumnos de 1º a 6º año. Con la participación de 200 chicos, el programa educativo ExtraClase que Tenaris implementa desde 2013 en la Escuela Primaria Nº13 de Campana inició un nuevo ciclo lectivo. Aguardan en las aulas renovadas propuestas de enseñanza y aprendizaje con foco en ciencia. "Este es nuestro sexto año consecutivo apostando por el fortalecimiento de las habilidades socioemo-cionales, la mejora del rendimiento académico y el aumento de la asistencia escolar de los alumnos de la Escuela Nº13", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. ExtraClase se desarrolla a contraturno de la cursada curricular y complementa el dictado de clases con talleres en donde el método indagativo promueve una forma diferente de acercarse al conocimiento de la realidad. Son tres los Líderes y siete los Talleristas al frente del espacio de Ciencia -este año estructurado a partir del método Aprendizaje Basado en Proyectos- y los talleres de Artes Plásticas, Ajedrez, Periodismo, Audiovisual, Deportes y Música. Contenidos específicos de Matemática y Lengua se trabajan en el espacio "Aprender a Aprender", orientado a mejorar la performance de los alumnos en esas asignaturas. Los chicos se encuentran divididos de acuerdo a su nivel primario: Fase I para quienes están entre 1º y 2º año, Fase II para los de 3º y 4º y en Fase III los alumnos de 5º y 6º. Cada grupo tiene 18 integrantes como máximo. Según el turno al que concurren, reciben desayuno o merienda. "Aprovechamos el receso escolar para repensar los métodos de enseñanza, planificar actividades y actualizar los contenidos", aseguró Mariana Abadia, coordinadora de ExtraClase. En este último verano en particular, las capacitaciones giraron alrededor de STEM, un tipo de educación que prioriza las áreas Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. El trabajo mancomunado con la Escuela Nº13 es una de las claves del éxito del programa. Ivana Knop, directora del establecimiento, destacó el entusiasmo de los alumnos al asistir a los talleres, "algo que no todas las escuelas de Campana tienen la posibilidad de ofrecer". En ese sentido, celebró "la articulación del plantel docente y los talleristas, quienes confeccionan planificaciones que se complementan". "Entendemos que el programa realiza aportes en línea con el diseño currícular vigente, por lo que resulta muy importante para la educación integral de los alumnos", afirmó por su parte Liliana Casarotto, inspectora de nivel primario de Campana. El arranque del ciclo lectivo estuvo acompañado por las familias de los participantes del programa. Sabrina Calogeropulos, mamá de Valentino (Fase III), anotó a su hijo por tercer vez consecutiva. "Desde que viene a ExtraClase, veo que está más activo, trabaja mejor y hasta le tomó el gusto a áreas que ante no le interesaban tanto, como la artística", compartió. Uno de los desafíos para este año es mantener la matrícula de alumnos, en especial durante los meses de invierno, cuando la concurrencia, debido al frio y las enfermedades estacionales, suele disminuir. "Es un programa exigente y para lograr continuidad necesita del apoyo de la compañía, de la escuela y también de las familias", explicó Grieco. A largo plazo, ese compromiso da sus frutos: este año, la abanderada y los dos escoltas de la Bandera Nacional de la Escuela Nº13 son asistentes del programa. Un logro extra.

