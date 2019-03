El Presidente del HCD irá a la Corte Suprema para tratar de resolver el conflicto con el Ejecutivo

Osvaldo Fraticelli aseguró que la situación del legislativo local "es insostenible" y que "en poco tiempo no podrá funcionar" si no se adecua el presupuesto y se cuenta con los recursos necesarios. Además denunció gastos "que llaman la atención" de la anterior Presidencia. El diálogo entre el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo está cortado actualmente, tal como lo demostraron los 28 segundos que el Intendente Sebastián Abella le dedicó a la apertura de sesiones ordinarias. Sin embargo, el conflicto es todavía más grande y según explicó el Presidente de HCD, Osvaldo Fraticelli, podría dejar sin funcionamiento al cuerpo legislativo local "en poco tiempo más" si no se readecua la partida presupuestaria destinada al Concejo y se liberan recursos para el pago de servicios y cuestiones fundamentales a su correcto funcionamiento. "La situación es insostenible", aseguró el titular del deliberativo, quien en conferencia de prensa adelantó que denunciará lo que está ocurriendo ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido puntualizó que la falta de pagos a trabajadores del HCD (un administrativo y cuatro asesores) es la principal urgencia a resolver, aunque no la única. Fraticelli explicó que en 2018, el Concejo Deliberante de Campana contó para su funcionamiento con $48 millones y que para 2019 se habría proyectado un presupuesto de $68 millones cuando todavía Sergio Roses era el Presidente. Sin embargo, tras la revocación y recambio de autoridades impulsada por los bloques opositores, desde el Ejecutivo finalmente se le asignaron $39 millones al HCD. Ello sufrió modificaciones en el recinto al tratar el Presupuesto Municipal 2019 y entonces la cifra volvió a ser de $48 millones. "Era la misma cifra con la que contó Roses el año pasado, a pesar del casi 50% de inflación sufrida desde entonces", remarcó Frati-celli. Igualmente, esa modificación no prosperó, porque fue vetada por el Ejecutivo. Ante esa decisión, desde el Concejo se insistió: se elevó una revocatoria al veto parcial de recursos. "Entendimos que había muchas incongruencias de forma. La principal es la que indicaba que el Poder Legislativo no tiene competencia para efectuar modificaciones al presupuesto. Es totalmente mentira. En otros artículos, se declaraba que la decisión del Deliberativo de no aprobar el presupuesto era ilegal. Desde el punto de vista jurídico, decir que una decisión democrática es ilegal no tiene ningún asidero", marcó Fraticelli, "El Intendente no nos atiende el teléfono ni nos responde los mensajes. No hay ningún tipo de relación, lamentablemente. Esto es entender que la Democracia puede funcionar solamente con el Ejecutivo, sacándose de encima al deliberativo. En más, en la última sesión no ingresó ni un sólo proyecto del Ejecutivo", agregó en otro tramo de la conferencia de prensa. Durante su extensa exposición, Fraticelli señaló que ante la falta de recursos del HCD desde noviembre pasado, las deudas se están acumulando este año y, además de sueldos, también se están debiendo pagos por telefonía, mantenimiento del edificio, imprenta y servicios de difusión y publicidad. "Cuando llega una documentación hay una orden de no tramitarla, de no pagarla. Los proveedores no tienen ninguna relación con el conflicto, y no les pagan nada de lo que provenga de este Concejo", remarcó. "En poco tiempo, no se podrá funcionar así", afirmó Fraticelli, al tiempo que reveló que en el marco de los recortes de gastos que se han realizado se ha dejado de enviar la correspondencia a los organismos nacionales y provinciales, como así también al Tribunal de Cuentas. Igualmente, en cuanto a deudas, el titular del legislativo hizo foco en "rarezas" que se encontró de la anterior gestión del HCD: "Hay cosas que nos llaman la atención. Una orden de compra por 40.000 imanes. Es decir, dos imanes por cada unidad habitacional registrada en Campana. No hemos visto ni uno solo. También se han gastado $36,000 por mes para análisis de redes sociales. Imagino que son trolls, porque no tenemos un solo informe de lo que se refiere. Y la mayoría de estos proveedores, son desconocidos", denunció Fraticelli.

EL PRESIDENTE DEL HCD, OSVALDO FRATICELLI, CONTÓ QUE LOS PROVEEDORES NO ESTÁN COBRANDO POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HCD.



El Presidente del HCD irá a la Corte Suprema para tratar de resolver el conflicto con el Ejecutivo

