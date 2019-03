Yegua se soltó, chocó a una moto y murió tras embestir a un camión cisterna

Ocurrió en el barrio Lubo. La motociclista debió ser hospitalizada. El transportista intentó sobrepasar al animal, pero no logró evitar el impacto. Una yegua que se soltó del carro que empujaba chocó a una motociclista y terminó siendo atropellada por un camión. El trágico hecho sucedió en las inmediaciones de las calles Jujuy y Namuncurá, barrio Lubo. Primero, el desbocado animal embistió a una moto Blitz 110 en la que viajaba una mujer, que debió ser internada en el Hospital Municipal Sanb José. Segundos después, al llegar al cruce con avenida 6 de julio, el animal fue chocado por un camión cisterna y murió en el acto. Por fortuna, el conductor del vehículo logró retener su control y no ocasionó otro siniestro. Según le contó el chofer a este medio, cuando divisó que la yegua intentaba cruzar la avenida, aceleró para sobrepasarla, pero de todos modos el animal impactó contra la caja de herramientas lateral del transporte. Personal médico del atendió a la mujer de 35 años herida. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 5 del Comando Patrulla. El accidente vuelve a poner en debate la problemática de la tracción a sangre. El año pasado, una ordenanza sancionando su paulatino reemplazo por motocarros no logró prosperar.

Según trascendió, el animal se liberó al intentar buscar a su cría. Primero embistió a la moto.





Policía y personal médico del SAME se hicieron presentes en el lugar.

#Dato una yegua que escapó con el carro buscando a su cría chocó a una mujer en moto Blitz 110, Jujuy y Namuncura, siguió y al llegar a la Av. 6 de Julio chocó con un camión cisterna y murió, la ambulancia de SAME trasladó a la motociclista de 35 años inconsciente, CPzona 5 pic.twitter.com/8tuRNWrSoz — Daniel Trila (@dantrila) 26 de marzo de 2019

