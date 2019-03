La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/mar/2019 Choque en el barrio Villanueva







Fue entre una Honda Wave 110 y un Traffic. Un herido trasladado por el SAME. El barrio Villanueva fue escenario de un nuevo accidente de tránsito, esta vez protagonizado por una moto Honda Wave 110 y un Traffic. Producto del choque, el conductor de la moto, identificado como Juan Reggini, debió ser trasladado al Hospital Municipal San José. Presentaba golpes en la boca y el pecho. El accidente se registró en la esquina de las calles Pueyrredón y Ricardo Rojas. Hasta allí fueron desplegadas una ambulancia del SAME, efectivos del Comando Patrulla y personal de Policía Científica.

El accidente se produjo en el barrio Villanueva por causas que aun se investigan.

#Dato choque en Villanueva. Pueyrredón y Ricardo Rojas, una Honda Wave 110 y una Traffic. El conductor de la moto, Juan Reggini de San Felipe, se golpeó la boca y el pecho, la ambulancia de SAME lo trasladó al hospital para hacer las curaciones. CPZona 8, Policía Científica pic.twitter.com/7iA0URhHrr — Daniel Trila (@dantrila) 25 de marzo de 2019

