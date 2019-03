Otro domingo complicado en barrio Dalmine

Continúa la música a todo volumen y las acrobacias en moto sobre Sánez Peña. "En la costanera de Zárate esto no pasa ni por asomo", señaló un vecino quien aseguró estar buscando comprador para mudarse. Luego de la nota publicada en enero pasado sobre eventos ocurridos en el barrio Dálmine, nos acercamos el domingo y pudimos comprobar que mucho las cosas no han cambiado. Como es costumbre, la plaza Chapeaurouge, queda literalmente "copada" en toda la vereda por jóvenes que vienen a pasar la tarde, lo cual, no sería novedad si esta situación no viniera acompañada de autos estacionados con la música a todo volumen y motociclistas que circulan por espacios verdes, sorteando personas sentadas en grupo a la manera de picnic. Ocasionalmente un grupo de motociclistas sin casco pasan acelerando sus motores generando ruidos de explosiones de caños de escapes y haciendo acrobacias. No se ven aspectos de mejora, a excepción que el número de visitantes se redujo, aparentemente por el cambio de estación. "La policía pasa ocasionalmente, pero en general no interviene", nos dice un vecino de la calle 25 de Mayo. "El gobierno prometió medidas. Tuvimos presencia policial preventiva por una semana y luego la sacaron. Entonces la paz se acabó", nos dice otro vecino resignado. El resultado de esta ecuación compleja que involucra a vecinos y visitantes parecieran ser acciones espasmódicas y no de fondo. "No podemos entender cómo no es posible establecer un control efectivo del tránsito y de los ruidos molestos. Pero lo que es peor, el año pasado tuvimos el aviso: un menor casi mata con su moto a una mujer que vino a caminar. Además, no se dan cuenta que el problema no ocurre sólo en el barrio Dalmine si no en toda la ciudad. En la costanera de Zárate esto no pasa ni por asomo", nos comenta un vecino indignado que nos confía que intenta mudarse de barrio, pero no encuentra comprador. Cuando comenzó a caer el sol y empezó un despliegue generalizado de destrezas en moto. Los famosos wheelies son más seguidos y extensos sobre Sáenz Peña. Las autoridades intervinieron e incautaron 5 motos. Como por arte de magia, la paz volvió al lugar.



Otro domingo complicado en barrio Dalmine

