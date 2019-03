SUBIÓ EL DOLAR El dólar trepó este ayer 68 centavos y marcó un nuevo récord al cerrar a $43,67 para la venta en una jornada con una fuerte demanda de divisas ante una city recalentada. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana terminó este martes a $41,69 para la punta compradora y a $43,67 para la vendedora. En los mostradores de Banco Nación, el billete finalizó a $43,60, mientras la cotización más elevada fue expuesta en el banco ICBC a $43,95, seguido por Banco Galicia a $43,80. Como es habitual, la autoridad monetaria concretó dos licitaciones de Letras de Liquidez. INCONSTITUCIONALIDAD La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro del Impuesto a las Ganancias a los jubilados. La dcisión del máximo tribunal fue por mayoría y contó con los votos los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar en minoría al defender los intereses del gobierno. La sentencia es de aplicación inmediata a María Isabel García, jubilada de la Caja de la provincia de Entre Ríos, quien en 2016, a los 79 años, promovió contra la AFIP una acción con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la deducción que sufría todos los meses en su haber. El fallo genera un antecedente jurisprudencial muy importante para los tribunales de primera y de segunda instancia del fuero de la seguridad social. STORNELLI NO SE PRESENTÓ El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó ayer en la tercera citación que le hizo en la causa por supuesta extorsión el juez Alejo Ramos Padilla, que ahora analiza declararlo en rebeldía. Stornelli no asistió al juzgado ubicado en Dolores, pero sí se presentó su abogado Roberto Ribas y entregó un escrito. El letrado volvió a rechazar el pedido de indagatoria de Ramos Padilla y aseguró que "no se encuentra precedido el último llamado a indagatoria de una debida atención a los planteos formulados por esta parte y que el juez dilatoriamente se empeña en no abordar". INCONSISTENCIAS Un ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) raticó ayer ante la justicia que encontró "inconsistencias" en el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, pero advirtió que su informe nunca fue incorporado a la investigación por enriquecimiento ilícito, que fue cerrada con un sobreseimiento. Blanco Álvarez fue citado por el juez Lijo que debe resolver si reabre o no la causa del supuesto enriquecimiento ilícito -que cerró el ex juez Norberto Oyarbide- bajo la figura de la cosa juzgada. LEY DE FINANCIAMIENTO El Senado intentará nuevamente hoy sancionar la ley de financiamiento de los partidos políticos en un debate en el que un sector del peronismo y Cambiemos propondrán varias modificaciones al dictamen armado a fines de noviembre del año pasado. El pleno reiniciará, al mediodía, el cuarto intermedio alcanzado el miércoles pasado para debatir la norma que, para su aprobación, necesita del voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. El proyecto obtuvo dictamen a principios de noviembre del año pasado y había sido incluido en el llamado a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo Nacional.

