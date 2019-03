Cursos gratuitos para adultos mayores en la UTN

El programa propone dos encuentros semanales donde podrán desarrollar diferentes módulos ya sea ofimática, estimulación cognitiva e inglés. Se entregarán Certificados de Asistencia. En el 2019 la Facultad Regional Delta, impulsa el programa "Adultos Mayores" destinado a Jubilados y Pensionados mayores de 60 años. En los talleres se podrá desarrollar su ingenio, incorporando y adquiriendo herramientas novedosas favoreciendo la promoción de la salud integral y la calidad de vida. El programa propone dos encuentros semanales (Jueves y Viernes de 15 a 17 horas) donde van a poder desarrollar diferentes módulos. 1-Módulo OFIMÁTICA: Que el participante logre tener manejo de una PC, laptop, Smartphone, para realizar sus tareas diarias y el uso y los beneficios de las nuevas tecnologías (Internet, email, redes sociales, cajeros automáticos, homebanking, etc.) para su uso cotidiano. 2-Módulo ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Que el participante logre ejercitar su neuroflexibilidad diariamente o cada vez que lo desee, de forma lúdica, y que pueda conectar los mismos realizando tareas tecnológicas por ejemplo en su celular o en la computadora, divirtiéndose y poniendo en juego las diferentes capacidades y de esta manera reinventando juegos para mantenerse en forma no sólo físicamente, sino a través de movimientos físicos ayudando a su cerebro a mantenerse activo. 3- Módulo de IDIOMA INGLÉS: Que el participante tenga la oportunidad de aprender, descubrir el idioma inglés desde los conceptos más básicos a los más complejos pudiendo compartir un momento cálido con personas que se encuentren en el mismo camino. Impulsando la cultura y las artes como herramienta de trasformación social dentro de la Facultad, trabajando con los espacios y generando puntos de referencia para la recreación y aprendizaje de nuevos conocimientos relacionados con la producción de las artes y el contenido cultural, acercando así a los integrantes no solo de nuestra comunidad sino haciéndolo extensivo y abierto a la ciudad toda generando de esta manera un feedback en el consumo de la cultura y las artes, siendo la Universidad un lugar abierto a las expresiones artísticas, promoviendo el apoyo de las artes. Durante el primer cuatrimestre se brindaran los módulos 1 y 2, y el segundo cuatrimestre se suma el módulo de inglés. Se entregan Certificados de Asistencia, único requisito asistir a un mínimo del 80% de las clases. Más información y consultas en el área de Cursos de la Facultad Regional Delta en San Martín 1171 Campana o solicitar una entrevista al 03489 – 420400 int 5138 de Lunes a Viernes de 09 a 21.



Cursos gratuitos para adultos mayores en la UTN

