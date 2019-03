Firpo inició su travesía al "techo" del continente

P U B L I C











Se fue a bordo de su moto con dirección a Alaska. Planea hacer el recorrido ida y vuelta. El domingo sus amigos lo despidieron en Luján. "El motociclista argentino tiene tres viajes en su horizonte: Ushuaia, Machu Picchu y Alaska", expresó Gonzalo Firpo antes de iniciar su travesía hasta ese último destino. Partió el lunes desde Luján y por estas horas está llegando a la tierra del fin del mundo, donde dará un giro de 180 grados para enfilar hacia el techo de nuestro continente. "Estos tres viajes siempre estuvieron dando vuelta en mi mente, desde que la moto pasó a ser parte de mi vida", expresó el motociclista campanense, rodeado de colegas de las dos ruedas que lo acompañaron hasta los pies de la Basílica para verlo partir detrás de sus sueños. Como adelantó La Auténtica Defensa en una entrevista publicada en febrero, la intención de Firpo es recorrer todo el largo de América hasta llegar a Prudhoe Bay, considerada la Ushuaia de Norteamérica. Viajará en total más de 13 mil kilómetros y más de 15 países. Y sus planes son hacer ese trayecto ida y vuelta. Firpo, quien además de ser motociclista es un ávido escritor -ha publicado dos diarios de viajes y también varios cuentos en La Auténtica Defensa- viene planeando esta travesía desde hace por los menos 4 años, la cual se decidió a realizarla durante una de sus incontables aventuras en dos ruedas por nuestro país. Esos kilómetros en la espada es la experiencia de la que el viajero campanense se vale para encarar con optimismo su periplo americano. Después de salir de Argentina, Firpo recorrerá Chile, pasará por Bolivia, cruzará de Perú a Ecuador y de Colombia a Panamá. La hoja de ruta que compartió con LAD en medio de los preparativos finales incluye un recorrido por México, luego por el oeste estadounidense, el cruce a Canadá y el arribo a Alaska. El itinerario para el viaje de regreso lo definirá en esos kilómetros finales antes de llegar a Prudhoe Bay. La despedida en Luján incluyó discursos, abrazos y un sinfín de fotos que se pueden ver en el grupo de Facebook "Mis viajes en moto". Un amigo le prometió a la comunidad de fans que actualizará el trayecto de Firpo por nuestro continente a medida que reciba novedades. Es que el hecho de tenerlo en la ruta no significa que se haya perdido contacto con él: este lunes avisó que se encontraba en Trelew. "Cálculo que no voy a ser el mismo cuando regrese. Sé que salgo a buscar algo, aunque no sé qué es. Después creo que voy sentar cabeza, pero capaz que vuelvo y se me ocurre África. Y bienvenido sea", contaba Firpo hace unas semanas en diálogo con LAD. Por ahora, la ocurrencia es Alaska. Y ya la empezó a cumplir.

El campanense lleva como consigna la reivindicación de las Islas Malvinas como territorio argentino. También planea plantar un árbol en cada país que visite.





Amigos y colegas de las dos ruedas acompañaron a Firpo los primeros kilómetros y lo despidieron en Luján. UN VIAJE QUE REIVINDICARÁ QUE LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS Antes de partir, Gonzalo Firpo se fotografió con el avión Pucará que se emplazó en el Parque Urbano a fin de homenajear a los ex combatientes del conflicto bélico de 1982. Días antes de su partida, Gonzalo se fotografió con el avión Pucará emplazado recientemente en el Parque Urbano a fin de homenajear a los ex combatientes del conflicto bélico, que se inaugurará oficialmente el próximo viernes 5. De esta manera, el campanense se sumó a la iniciativa impulsada por la Secretaría de Comunicación a través del Facebook del Municipio denominada "Tu foto con el Pucará". En ese momento, el intendente Sebastián Abella se acercó a él para interiorizarse en su viaje que unirá el Polo Norte con el Sur en unos 50.000 kilómetros de ida y vuelta. También le deseó los mejores augurios y se puso a su disposición ante cualquier necesidad.

El motociclista Gonzalo Firpo se ´fotografió con el Pucará días antes de emprender su viaje.

Firpo inició su travesía al "techo" del continente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: