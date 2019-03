Ayer lo anunció la AFA. El partido se jugará el sábado desde las 17.05 en Mitre y Puccini. Como todos los martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer la programación y anunció los árbitros para las distintas divisionales de Ascenso. Así, Villa Dálmine confirmó que recibirá a Arsenal de Sarandí este sábado desde las 17.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini en un cotejo correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Y, a su vez, conoció que Luis Lobo Medina será el árbitro de dicho encuentro. Se trata de una designación curiosa, dado que Lobo Medina ya estuvo dos veces en Campana en este 2019: en el triunfo 1-0 sobre Los Andes del 9 de febrero; y en la victoria 2-0 contra Gimnasia de Mendoza del 9 de marzo, que fue la última presentación del Violeta como local. Además, con este árbitro, el equipo de nuestra ciudad tiene otros dos antecedentes: el 12 de julio de 2015 le ganó 2-1 a Atlético Paraná como local, mientras que el 26 de marzo de 2017, perdió 2-1 como visitante frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. PROMOCIÓN. Para este encuentro frente a Arsenal, la Comisión Directiva del Club Villa Dálmine estableció una nueva promoción para los días previos al partido: los socios (que ingresan al estadio con la cuota al día) podrán retirar una entrada adicional a un valor de $100; mientras que los no socios podrán adquirir dos tickets a un valor de $400. Para poder aprovechar esta promoción, tanto socios como no socios deben acercarse a la Secretaría del club de miércoles a viernes de 9.30 a 17.30 o el sábado de 9.30 a 13.00. CULMINÓ LA 21ª. El lunes por la noche finalizó la jornada 21 de la Primera B Nacional con el empate sin goles que Quilmes y Brown de Adrogué protagonizaron en el estadio Centenario. Con este resultado, el Tricolor (que todavía no quedó libre) se mantiene en la cuarta ubicación con 33 puntos (dos más que el Violeta), mientras que el Cervecero no pudo salir del último lugar de la tabla de Promedios y sigue en zona de descenso a la Primera B Metropolitana. En esa pelea están: Quilmes (51/44) con 1,159; Los Andes (103/88) con 1,170; y Deportivo Morón (54/44) con 1,227. En tanto, Villa Dálmine (114/88) tiene 1,295 y aunque todavía no está completamente salvado, debería suceder una catástrofe para que vuelva a verse complicado en los Promedios.

LUIS LOBO MEDINA ESTARÁ EN CAMPANA POR TERCERA VEZ EN EL AÑO. YA ARBITRÓ AL VIOLETA EN EL 1-0 SOBRE LOS ANDES Y EL 2-0 ANTE GIMNASIA DE MENDOZA. FECHA 22 - PROGRAMACION VIERNES - 22:00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Instituto / Lucas Novelli SÁBADO - 13:05 horas: Los Andes vs Temperley / Nazareno Araza - 15:05 horas: Nueva Chicago vs Indep. Rivadavia / Héctor Paletta - 16:00 horas: Almagro vs Santamarina / Julio Barraza - 17:05 horas: Villa Dálmine vs Arsenal / Luis Lobo Medina DOMINGO - 15:30 horas: Ferro Carril Oeste vs Quilmes / Ramiro López - 16:00 horas: Gimnasia (M) vs Def. de Belgrano / Sebastián Mastrángelo - 16:00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Deportivo Morón / Sebastián Bresba - 16:00 horas: Olimpo vs Chacarita / Pablo Dóvalo - 20:00 horas: Atlético Rafaela vs Mitre (SdE) / Fabricio Llobet LUNES - 15:30 horas: Brown (A) vs Sarmiento (J) / Emanuel Ejarque - 21:05 horas: Platense vs Gimnasia (J) / Jorge Broggi LIBRE: Agropecuario.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Lobo Medina será el árbitro ante Arsenal

