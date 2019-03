Serán parte del Grupo 6 junto a Gimnasia y Esgrima de La Plata y UAI Urquiza. Días atrás, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó el sorteo de la primera fase de la temporada 2019 de su tradicional Torneo de Fútbol Infantil, que inicialmente se jugará con las tres categorías habituales (que este año serán 2006, 2007 y 2008), pero que en la segunda sumará una cuarta (la 2009). En total participarán 82 clubes, que en la primera fase se dividirán en 19 zonas de cuatro equipos y dos zona de tres. De acuerdo con la ubicación obtenida por cada uno de los equipos en esta primera fase, luego se conformarán cuatro grupos, denominados "A" (donde jugarán todos los primeros), "B" (todos los segundos), "C" (los terceros) y "D" (los cuartos). Tras el sorteo, Villa Dálmine y Puerto Nuevo integrarán la misma Zona 6 que compartirán con Gimnasia y Esgrima de La Plata y UAI Urquiza. El fixture de este grupo marca que en la primera fecha jugarán UAI Urquiza vs Puerto Nuevo y Gimnasia (LP) vs Villa Dálmine. Luego, en la segunda: Puerto Nuevo vs Gimnasia (LP) y Villa Dálmine vs UAI Urquiza. Y en la tercera y última: Villa Dálmine vs Puerto Nuevo y Gimnasia (LP) vs UAI Urquiza. Las demás zonas de esta primera fase estarán integradas de la siguiente manera: Zona 1: San Lorenzo, Los Andes, Deportivo Merlo y Argentino de Quilmes. Zona 2: Huracán, Barracas Central, L.N. Alem y Defensores Unidos. Zona 3: Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra, Deportivo Armenio y Deportivo Laferrere. Zona 4: Estudiantes (LP), Chacarita, Luján y Escuela Canning. Zona 5: Argentinos Juniors, San Martin (MG), San Miguel y Belgrano (Zárate). Zona 7: Defensa y Justicia, Berazategui, Almagro y Lamadrid. Zona 8: Rosario Central, Almirante Brown, Dock Sud y Argentino de Merlo. Zona 9: Nueva Chicago, Colegiales, Liniers y El Porvenir. Zona 10: Lanús, Defensores de Belgrano, Sportivo Italiano y Atlas. Zona 11: River Plate, Deportivo Morón, Deportivo Español y Deportivo Paraguayo. Zona 12: Quilmes, All Boys, Real Pilar y Defensores de Cambaceres. Zona 13: Platense, D10, Don Bosco y San Telmo. Zona 14: Camioneros, Comunicaciones, Tristán Suárez y Inter (Bs As). Zona 15: Arsenal, Excursionistas, Franja De Oro y Yupanqui. Zona 16: Banfield, Atlanta, San Martin (Burzaco) y Lugano. Zona 17: Tigre, Estudiantes (Bs As), Claypole y Central Ballester. Zona 18: Boca Juniors, La Catedral, Brown (A) y Victoriano Arenas Zona 19: Independiente, Temperley, Flandria y Midland. Zona 20: Racing Club, Acassuso y Cañuelas. Zona 21: Ferro Carril Oeste, Talleres (RE) e Ituzaingó.



EL PASADO FIN DE SEMANA, LAS CATEGORÍAS INFANTILES DE VILLA DÁLMINE Y PUERTO NUEVO SE MIDIERON AMISTOSAMENTE.



Fútbol Infantil:

Villa Dálmine y Puerto Nuevo compartirán zona en la primera fase del Torneo de AFA

