Después de quedar libre el pasado fin de semana, el Auriazul retomará el campeonato recibiendo al líder Argentino de Merlo. El árbitro será Edgardo Zamora. Ayer se confirmó la programación de la 24ª fecha del campeonato de la Primera D y entonces quedó ratificado que Puerto Nuevo recibirá a Argentino de Merlo el próximo lunes desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Edgardo Zamora. El Portuario quedó libre el pasado fin de semana y con este encuentro estará comenzando la recta final del certamen: su objetivo en estos siete partidos que le quedan por delante es tratar de asegurar su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. En ese sentido, durante la 23ª fecha, a pesar de no haber jugado, el Auriazul no perdió lugares en la tabla y se mantiene 7º con 30 puntos. Y en su objetivo de asegurar la clasificación, hoy cuenta con cinco unidades de ventaja sobre el 10º, Yupanqui (25), que el pasado domingo venció a Centro Español, pero que todavía debe quedar libre. Para recibir a Argentino de Merlo, el entrenador Carlos Pereyra podrá volver a contar con Kevin Redondo, quien ya cumplió su sanción por la expulsión sufrida frente a Yupanqui. En cambio, Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón todavía deben purgar una y dos fechas más, respectivamente. Por su parte, la Academia de Merlo Norte llegará a Campana en un gran momento, luego de vencer a Argentino de Rosario (que tuvo la oportunidad de colocarse a solo cinco puntos de diferencia) para así completar una rueda de 14 partidos con excelentes resultados. Es que con su victoria 1-0 sobre Puerto Nuevo del pasado 26 de octubre comenzó una serie de 14 partidos en los que cosechó 11 triunfos, un empate y apenas dos derrotas. Así logró adueñarse de la cima de las posiciones y construir una diferencia de 9 puntos sobre su más inmediato perseguidor, que actualmente es Real Pilar. Y ello tratará de defender el próximo lunes en Campana ante un elenco Portuario que necesita volver a sumar después de sus derrotas ante Liniers y Argentino de Rosario.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. FECHA 24 - PROGRAMACIÓN SÁBADO - 11:00 horas: Liniers vs Claypole / Matías Lacaze - 16:00 horas: Argentino (R) vs Juventud Unida / Guido Mascheroni DOMINGO - 11:00 horas: Central Ballester vs Muñiz / Catrián Peralta LUNES - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Argentino de Merlo / Edgardo Zamora MARTES - 15:30 horas: Defensores de Cambaceres vs Real Pilar / Felipe Viola - 15:30 horas: Lugano vs Centro Español / Wenceslao Meneces MIÉRCOLES - 15:30 horas: Yupanqui vs Deportivo Paraguayo / Juan Pablo Battaglia LIBRE: Atlas.

Primera D:

Puerto Nuevo fue programado para el lunes

