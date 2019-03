Alrededor de 100 chicos y adultos pudieron disfrutar de una jornada de mucho taekwondo y, también, mucho esparcimiento al aire libre. Las Escuelas de Taekwondo WT que funcionan en las sociedades de fomento de los barrios Del Pino, Dallera-Romano, Siderca, Otamendi, San Jacinto, Ariel del Plata y Los Pioneros despidieron el verano con una actividad conjunta en el Camping del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana. La posibilidad se dio a partir de una gestión del Director de la Asociación de Taekwondo y Deportes Olímpicos de Campana, Ricardo Imboden (6º dan Chung Do Kwan) ante el Secretario General del gremio, Carlos Barrichi, "quien no dudó en brindar las instalaciones del camping a casi cien chicos y adultos que pudieron disfrutar de una hermosa jornada", remarcó Imboden. Así, los participantes no sólo disfrutaron de actividades de Taekwondo y Lucha Olímpico, sino también tuvieron momentos de esparcimiento en el amplio predio del sindicato y, sobre todo, en la pileta. "Queremos agradecerle a Carlos Barrichi por la predisposición y la buena atención", señaló Imboden, quien adelantó "un arancel diferencial" para los hijos y trabajadores municipales que se acerquen a entrenar a cualquiera de las sedes que funcionan en las sociedades de fomento antes nombradas. Incluso, mencionó también la posibilidad de abrir una sede en el propio Camping del Sindicato Municipal, no sólo de Taekwondo, sino también de otras disciplinas.

LA JORNADA SE DESARROLLÓ AL AIRE LIBRE, CON MUCHO TAEKWONDO Y ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO.





LOS CHICOS PARTICIPANTES PUDIERON DISFRUTAR TAMBIÉN DE LA PILETA DEL CAMPING DEL SINDICATO.





LA ACTIVIDAD FUE COORDINADA POR EL PROFESOR RICARDO IMBODEN.



Las escuelas locales despidieron el verano en el Camping del Sindicato Municipal

