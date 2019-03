Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 27/mar/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 27/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ ARGENTINA En su segundo amistoso de esta fecha FIFA, Argentina derrotó 1-0 a Marruecos en un partido disputado en Tanger, donde el impetuoso viento reinante y una floja tarea arbitral terminaron desvirtuando el encuentro que se definió con el gol marcado por Ángel Correa a los 38 minutos del segundo tiempo. Para este compromiso, el DT Lionel Scaloni formó con Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Luego ingresaron Matías Suárez (por Martínez), Juan Musso (por Andrada), Ángel Correa (por De Paul), Matías Zaracho (por Paredes), Giovani Lo Celso (por Dybala) e Iván Marcone (por Pereyra). De esta manera, la Selección cerró esta ventana de amistoso internacionales que dejó como saldo más importante el regreso de Lionel Messi y la pobre imagen colectiva mostrada frente a Venezuela. El próximo compromiso de Argentina será la Copa América que se disputará en Brasil a partir del 14 de junio. TRIUNFO DE BRASIL Con un gol de Firmino y dos de Gabriel Jesus en la segunda parte, Brasil dio vuelta ayer el partido amistoso que disputó frente a República Checa, que había abierto el marcador a los 37 del primer tiempo por intermedio de David Pavelka. ELIMINATORIAS EUROCOPA Ayer, en la continuidad de la segunda fechas de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020 se registraron los siguientes resultados: Italia 6-0 Liechtenstein; Malta 0-2 España; Bosnia 2-2 Grecia; Armenina 0-2 Finlandia; Irlanda 1-0 Georgia; Suiza 3-3 Dinamarca; Noruega 3-3 Suecia; y Rumania 4-1. Así, tras las primeras dos fechas, Inglaterra lidera el Grupo A con 6 puntos; Ucrania manda en el B con 4 unidades; Irlanda del Norte arrancó arriba en el C con 6 puntos; Irlanda domina el D, también con 6 puntos; Gales es el mejor del E con 3 unidades, pero un solo partido disputado; España encabeza el F con 6 puntos; Polonia es el mejor del G con 6 puntos; Francia y Turquía comparten el liderazgo del H con 6 unidades; Bélgica manda en el I con 6 puntos; e Italia es puntero del J con 6 unidades. COPA ARGENTINA Por la primera fase, Sarmiento de Junín enfrentará esta tarde a All Boys en un encuentro que se jugará desde las 17.10 (transmisión de TyC Sports) en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí. El ganador se medirá en los 16vos de Final contra el vencedor del duelo entre Nueva Chicago y Central Córdoba de Santiago del Estero. PRIMERA B METRO En el cierre de la 30ª fecha, San Telmo venció 1-0 como visitante a Deportivo Español y mantiene vivas sus ilusiones de alcanzar uno de los cuatro ascensos directos. Actualmente se ubica en el 6º puesto con 44 puntos y quedó a seis unidades del 4º lugar que ocupa Acassuso (50). Los tres primeros son: Barracas Central (69), Estudiantes (61) y Deportivo Riestra (54). Y quinto está Atlanta (49 con un partido menos). Por su parte, Deportivo Español se sigue hundiendo en la tabla de los Promedios y hoy estaría descendiendo a la Primera C. Quedó a 8 puntos de Colegiales y a 11 de Talleres (RE). PRIMERA C Ayer, Lamadrid igualó 2-2 como local frente a San Martín de Burzaco por la 29ª fecha que se cerrará hoy con el duelo entre Argentino de Quilmes (2º con 50 puntos) y Deportivo Armenio (6º con 45).

