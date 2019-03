Cayó 27-20 como local por la primera fecha del campeonato de Segunda División de la URBA. El regreso de Ciudad de Campana a la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) no tuvo el resultado esperado: en su presentación luego del ascenso conseguido en 2018, el Tricolor cayó 27-20 como local frente a Virreyes. El encuentro, disputado en la cancha de Chiclana y Luis Costa, comenzó mejor para la visita, que gracias a un try-penal se adelantó 7-0 a los 8 minutos de juego. En esa primera parte, el CCC no pudo vulnerar la defensa visitante y sólo sumó por intermedio de un penal anotado por Juan Calvi (7-3). Sin embargo, un segundo try de Virreyes dejó el marcador 14-3 al término de los 40 minutos iniciales. En el segundo tiempo, el tanteador recién se movió a los 14 minutos, cuando la visita estiró diferencia con un penal (17-3). Pero rápidamente llegó el primer try de Ciudad (Julián Agostino) para el descuento (17-8). Sin embargo, promediando el complemento, Virreyes facturó dos acciones que le permitieron llegar con mucho margen al cierre: penal a los 20 minutos y try convertido a los 22 para el 27-8 parcial. El Tricolor reaccionó con dos nuevos arribos al ingoal rival: Franco Pittari a los 25 y Nicolás Toledo a los 30. De esa manera quedó a try convertido de distancia (27-20) y peleó los últimos diez minutos para, al menos, tratar de llegar a la igualdad. Lamentablemente, ello no se dio y el debut en la temporada fue con derrota. La formación del Tricolor para esta presentación fue la siguiente: Gabriel Pujol, Tomás Tourn (Ariel Molina), Alan González, Andrés Moreno, Franco Casanova (Nicolás Toledo), Carlos Díaz, Bruno Calle (Mateo Codesido), Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Calvi, Julián Agostino (Enrique Peralta), Franco Pittari, Franco Barco, Franco Velázquez (Damián Colella) y Facundo Cerda (Nazareno Alaguibe). Los demás resultados de esta primera fecha fueron: Las Cañas 38-10 Mercedes Rugby; Del Sur 27-22 Gimnasia de Ituzaingó; Los Cedros 42-24 Varela Junior; Tiro Federal de San Pedro 20-24 Club Argentino; San Miguel 24-29 La Salle; y Atlético Chascomús 13-31 El Retiro. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Las Cañas, Los Cedros y El Retiro, 5 puntos; 4) Virreyes, La Salle, Del Sur y Club Argentino, 4 puntos; 8) Ciudad de Campana, Tiro Federal de San Pedro, San Miguel y Gimnasia de Ituzaingó, 1 punto;12) Varela Junior, Atlético Chascomús y Mercedes Rugy, sin puntos. Por la próxima fecha, Ciudad de Campana visitará a Varela Junior. Y además jugarán: La Salle vs Tiro Federal de San Pedro, Club Argentino vs Los Cedros, Virreyes vs Del Sur; Gimnasia de Ituzaingó vs Las Cañas; Mercedes vs El Retiro; y San Miguel vs Atlético Chascomús. INTERMEDIA Antes del duelo de Primera División se disputó el encuentro de Intermedia, que también quedó para el elenco visitante, que se impuso por 36-17. La formación del CCC en esta división fue la siguiente: Leonardo Correa, Nicolás Pasotti, Carlos Saya; Lautaro Nelli, Matías Malamut; Ulises García, Didier Galeano, Nicolás Zacarías; Matías Costa, Enrique Peralta; Cristian Giles Delgui, Facundo Díaz Falú, Damián Colela, Crisitan Roldán; y Nazareno Alaguibe.

EL PRIMER XV TITULAR DE LA TEMPORADA DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.





LA INTERMEDIA JUGÓ EN LA PREVIA A LA PRIMERA Y CAYÓ 36-17.



Rugby:

Ciudad perdió en su presentación ante Virreyes

