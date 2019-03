Con el auspicio de Tenaris, se presentó el concurso de arte digital "Mi Ciudad + Nueva York"

CRONOGRAMA 1. Del 15/04 al 30/04: recepción de obras vía email. 2. Primeros días de mayo: preselección de las 20 obras finalistas. 3. Fines de mayo: exhibición en la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de los trabajos finalistas y anuncio del ganador/a. 4. Segunda quincena de julio: viaje a Nueva York. Para más información, ingresar a www.proa.org/artedigital Está destinado a estudiantes de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de Campana. El ganador recibirá una beca de inmersión cultural en Nueva York, pudiendo visitar sus principales museos y galerías. Es una iniciativa de Fundación PROA en conjunto con United Airlines. En el mes de julio, un joven artista local estará recorriendo los principales museos y galerías de Nueva York, gracias a la inédita iniciativa que Fundación Proa y United Airlines, que con el auspicio de Tenaris, lanzaron un concurso para estudiantes de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de Campana. "Mi Ciudad + Nueva York" es el nombre del concurso de arte digital destinado a estudiantes que actualmente cursen carreras terciarias en la Escuela de Arte. El premio: una beca de inmersión cultural en "la ciudad que nunca duerme" de una semana de duración para recorrer centros artísticos como The Metropolitan Museum of Art, el Museum of Modern Art, el Museo Guggenheim o el flamante The Shed, entre otros. Un prestigioso jurado eligirá un ganador por cada institución participante. Campana, y en particular la Escuela de Arte "Ricardo Carpani", fue una de las sedes escogidas para llevar a cabo el concurso, que también se organiza en otras ciudades del país. El objetivo es poder darle mayor visibilidad a la creatividad de los estudiantes de arte, fomentar la experimentación en el campo del arte digital y brindar la posibilidad de realizar una formación intensiva en el exterior, con la guía de un especialista de Fundación PROA durante el recorrido. "Creo que la experiencia marcará un antes y un después en la carrera del joven artista ganador. Además, estamos frente a un programa que abre nuevos lazos de colaboración entre Tenaris, Fundación PROA y la Escuela de Arte de Campana alrededor de una misma agenda cultural", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. Gastón Solari Yrigoyen, referente de Fundación PROA y director del proyecto, precisó que el tema de las obras será "mi ciudad + Nueva York, que se plantea como un disparador de la creatividad y la búsqueda de una representación original". "Habrá 20 obras finalistas que serán exhibidas en la Escuela y de las cuales un jurado de críticos, curadores y artistas escogerá a la ganadora", adelantó. Por su parte, la directora de la Escuela de Arte de Campana, Virginia Papalardo, aseguró que los estudiantes están "muy entusiasmados" por participar del concurso. "Es una oportunidad novedosa e inesperada. Como formadores, valoramos el enriquecimiento personal que se llevarán de esta experiencia y desde ya su ganador o ganadora que, tras el regreso, compartirá todo lo vivido con sus compañeros", afirmó. Fundación PROA es una fundación privada ubicada en el barrio de La Boca, Buenos Aires, que cuenta con el apoyo permanente de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción. Dedicada a la difusión del arte moderno y contemporáneo, combina un amplio programa de exhibiciones temporarias, seminarios, conferencias, ciclos de cine, música y teatro y diversos programas educativos. En Campana, y a través de la articulación con Tenaris, lleva adelanta programas como Fototeca o el Ciclo de Cine Latinoamericano, que en 2019 cumplió su décima edición. De interés municipal El Municipio de Campana declaró "Iniciativa de Interés Municipal" el concurso de arte "Mi Ciudad + Nueva York" por su compromiso con el fomento de las nuevas generaciones de artistas locales. "Quiero felicitar a Fundación PROA, Tenaris y la Escuela de Arte por llevar adelante esta experiencia única para el estudiante ganador y agraceder también haber sido una de las ciudades elegidas para este proyecto", manifestó Mariela Schvartz, jefa de Gabinete.

SCHVARTZ, GRIECO, YRIGOYEN Y PAPALARDO EN LA PRESENTACIÓN DEL CONCURSO "MI CIUDAD + NUEVA YORK"





Gastón Solari Yrigoyen, referente de Fundación PROA y director del proyecto; junto a la directora de la Escuela de Arte Virginia Papalardo; Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris y la jefa de gabinete de la municipalidad de campana, mariela schvartz. BASES Y CONDICIONES El concurso consiste en la creación de una obra de arte digital, original e inédita, a partir del tema "Mi Ciudad + Nueva York". Pueden participar jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de entre 18 y 27 años con ciudadanía argentina. Se puede emplear cualquier tipo de técnica visual bidimensional, ya sea con herramientas analógicas y/o digitales como fotografía, dibujo, pintura, técnicas mixtas, fotomontaje, collage, escaneo y software digital, entre otros, teniendo en cuenta que se considederará al archivo digital como original de la obra. Para inscribirse en el concurso, los participantes deben enviar una obra en formato digital al correo nuevayorkcampana@proa.org. Las obras tienen que estar firmadas con seudónimo. Además, se debe adjuntar formulario de inscripción (disponible en proa.org/artedigital); información sobre la obra presentada (título, técnica y breve reseña); certificado de alumno regular de la Escuela de Arte; Currículum Vitae; copia de DNI; y, en caso de tenerla, copia de VISA de tránsito para los Estados Unidos. Acompañando a @fundacion_proa @tenaris_argentina en la presentación del concurso cultural “Mi ciudad + Nueva York” en la Escuela de Arte de Campana, que declaramos de interés municipal. #Cultura #Arte #Educación pic.twitter.com/4XaBEfm9b8 — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 27 de marzo de 2019

Con el auspicio de Tenaris, se presentó el concurso de arte digital "Mi Ciudad + Nueva York"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: