Vecinos del barrio San Felipe buscarán entregarle a Abella un proyecto para lotear el exderby

La iniciativa también incluye un predio contiguo al barrio, ubicado sobre Colectora Sur. Ayer, líderes del movimiento presentaron los detalles a la prensa. Aseguran que el barrio tiene un déficit "habitacional". A casi dos semanas de haber intentado usurpar los terrenos del exderby, un grupo de vecinos del barrio San Felipe buscará hoy entregarle al intendente Abella un proyecto de loteo y urbanización para terminar con la "problemática habitacional" que, aseguran, padecen desde hace varios años. La propuesta fue elaborada luego de la frustrada toma y solicita la entrega de la propiedad para la construcción de casas destinadas a "familias que realmente lo necesitan", según expresaron tres referentes del movimiento. En diálogo con la prensa ayer miércoles, reconocieron que la ocupación ilegal del predio "no fue la mejor manera" de avanzar con su reclamo, aunque señalaron que se vieron forzados a hacerlo para llamar la atención del Municipio. "Para hacer escuchar nuestro reclamo no fue la mejor manera tomar el exderby, pero a partir de eso fuimos tomando los carriles y las medidas dentro de un marco lo más legal posible", aseguró Nahuel Martínez, uno de los lideres del grupo, que pretende la entrega y subdivisión de parcelas tanto de eso propiedad como de una segunda ubicada detrás del barrio, sobre Colectora Sur. De acuerdo a sus referentes, son alrededor de 40 las familias que se encolumnaron detrás del pedido de tierras. Ayer le mostraron a la prensa varias hojas llenas de firmas adherentes: afirmaron que tienen más de 700 en total. "El proyecto prioriza a la familia, a quien realmente lo necesita. Por eso pedimos la mano y las herramientas del Municipio para que esto se lleve adelante", manifestó Martínez. El intento de usurpación fue frustrado por la Policía el pasado lunes 18, cuando un cuerpo conjunto de efectivos de la Local, de la Comisaría Primera y del Grupo de Apoyo Departamental avanzaron sobre el predio. Gerardo Iglesias, otro portavoz vecinal, destacó que eligieron "abandonarlo de forma pacífica" porque no son un grupo de personas que acuden "a la violencia"; por el contrario, señaló que tras ese episodio armaron "una comisión interna entre todos los vecinos del barrio para hacer oír las necesidades". "Queremos dejar en claro las cosas para los vecinos que por ahí no entienden lo que queremos llevar a cabo: un loteo de urbanización con impuestos y servicios pagos y, a través de un censo, poder adjudicárselo a aquellas personas que realmente lo necesitan", explicó Iglesias. Para evitar la proliferación de un asentamiento, ese proceso estaría acompañado de un "protocolo de calidad" que garantizaría construcciones "estándares" o de "óptima calidad". El vecino que no pudiese cumplirlo estaría imposibilitado de avanzar con su proyecto de vivienda particular. "Está más que claro que estamos pasando un mal momento. La gente sueña con tener su casa, su vivienda, su hogar, y cada vez el sueño está mucho más lejos. Y no cuenta con los recursos para acceder a un terreno legalmente, porque ya están por arriba de sus ingresos anuales. Entonces, la idea de nosotros es pedirle ayuda al Municipio y darle garantías a la gente", amplió Iglesias. Por el momento, la iniciativa no se basa en ninguna normativa o vericueto legal. Los terrenos del exderdy son propiedad de una familia local. Y el Municipio no se ha expresado públicamente después del intento de toma. El grupo de vecinos del San Felipe también pretende movilizar su reclamo en el Honorable Concejo Deliberante, donde presentarán su proyecto de urbanización a través de la Banca Abierta y Participativa. Pero ellos aguardan con mayor optimismo la reunión con Abella de hoy. "Creemos que vamos a tener una respuesta positiva", dijeron.

Los portavoces del movimiento detallaron el plan de loteo y urbanización





Los vecinos reconocieron que la toma del exderby “no fue la mejor manera" de dar a conocer su reclamo.





Tras el intento de usurpación, el terreno fue alterado para dificultar la proliferación de acampes o asentamientos.



Vecinos del barrio San Felipe buscarán entregarle a Abella un proyecto para lotear el exderby

