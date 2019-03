Alejandra Dip





Mago visión interna, el tercer ojo, autoconocimiento, percepción, poder interior. 9 NO DÍA DE PORTALES CÓSMICOS, la Energía del Mago en Tono de liberación se multiplica. Kin 154 - Mago 11- auto guía Día ideal para el autoconocimiento, y la capacidad de percibir y poder ser conscientes de nuestro poder interno. Día óptimo para limar asperezas. El mago nos aporta el poder de reconocernos internamente. Poder de la Magia y el encantamiento. Buena energía para agradecer a la madre tierra y pedir sabiduría. Nos predispone a vivir en tiempo presente, en el aquí y el ahora. Que nos liberemos del pasado y de estar todo el tiempo mirando el futuro, o lo que va a venir. Día para dar y recibir, para tenderle una mano a alguien. Hoy aprendamos a decir que no, a poner límites, a valorarnos, a no subestimarnos. ¡QUE VIVA LA MAGIA! porque en el aire flota energía de intuición, clarividencia y se potencia nuestra visión interna!! Las verdades salen a la luz, lo oculto queda velado hoy todo puede suceder. Liberarnos puede ser hoy un acto de magia!! En la trecena de la Semilla, la mugre de la política queda al descubierto, ni Copperfield los va a salva, en buena hora, limpieza de gobernantes nefastos necesita el pueblo. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Mago 11 - Energía del Jueves 28/03/2019 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip

