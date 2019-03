"Solo muere quién se olvida" señalaron desde la Juventud Radical de Campana

P U B L I C



A 10 años de la desaparición física de uno de los grandes líderes que supo sentarse en el sillón de Rivadavia; Augusto Sala, presidente de la Juventud Radical de Campana conversó con La Auténtica Defensa. "Queremos recordarlo como lo fue, uno de los políticos que nos enseñó a luchar por la democracia, la república, las instituciones pero principalmente por la libertad de cada uno de los argentinos" dijo Augusto Sala, presidente de la JR de Campana. "Argentina era un país donde el terror prevalecía en el cuerpo de los ciudadanos, pero terminó aquel 10 de diciembre de 1983 cuando asumía como presidente de la nación el Dr. Raúl Alfonsín" recordaba el joven dirigente. Cuándo le preguntamos sobre su mirada histórica de la presidencia del Dr. Alfonsín, nos expresó: "Podemos decir que en materia económica su gestión no fue de los mejores por la pesada herencia que recibió del gobierno de facto anterior, pero en lo social e institucional fue de lo mejor que supimos tener. Supo consolidar la democracia, cuando ésta aún corría peligro. Nos legó la hermosa responsabilidad de cuidar nuestro país y nos enseñó que el mejor sistema de gobierno es el democrático". "Hoy nos toca recordarlo en el pensamiento, pero también en el accionar que tenemos cada día los radicales, en especial nosotros los jóvenes en trabajar por cada uno de nuestro vecinos y por nuestro país. No solo como militantes, sino como argentinos queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento" finalizó Augusto.

La JR de Campana recordó con orgullo la figura de Raul Alfonsín





#NuncaMas #DemocraciaParaSiempre #MemoriaVerdadyJusticia pic.twitter.com/06HfpJ4wIr — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 24 de marzo de 2019 "Quien no conoce la diferencia entre dictadura y democracia, no conoce la diferencia entre la muerte y la vida. Raúl Alfonsin" espero lo lea algún concejal trasnochado que no sabe diferenciar. — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 24 de marzo de 2019

"Solo muere quién se olvida" señalaron desde la Juventud Radical de Campana

