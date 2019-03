EL DOLAR SIGUE SUBIENDO El dólar se disparó este ayer por encima de los $45 en algunas entidades financieras y marcó un nuevo récord al cerrar a $44,92 para la venta frente a una firme demanda de divisas, a pesar de que el Banco Central volvió a elevar la tasa de Leliq. Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, el billete finalizó este miércoles a $42,94 para la punta compradora y a $44,92 para la vendedora. Así, trepó $1,25 respecto del martes; mientras que a lo largo del mes acumuló un avance de $4,78, es decir, un 11,92%. En el Banco Nación, la moneda norteamericana terminó a $44,90, al tiempo que la cotización más elevada se dio en los mostradores del banco ICBC al operar a $45,15, seguido por Banco Supervielle a $45,10. CANASTA BÁSICA Una familia de cuatro integrantes necesitó en febrero un ingreso mensual de 27.570,43 pesos para no ser pobre, una cifra que se ubicó 4,3% por encima de la de enero, según cifras difundidas este ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ese ingreso corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT) conformada por los artículos de primera necesidad y alimentos. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, subió 5,1% en la misma comparación, y alcanzó en el segundo mes del año un costo de 11.117,11 pesos. La inflación de febrero de acuerdo con las estadísticas oficiales fue del 3,8%, por debajo de mediciones de ambas canastas, lo cual significa que la suba de precios afectó fundamentalmente a los sectores más pobres de la sociedad. EN REBELDÍA El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, declaró ayer en rebeldía al fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga presuntas extorsiones a un empresario agropecuario, a la vez que le pidió al procurador general interino, Eduardo Casal, que "adopte las medidas necesarias" para garantizar su "comparecencia". "Frente a esta nueva ausencia injustificada del imputado, no queda más opción que concluir que el imputado se encuentra en estado de rebeldía y decide no llevar adelante una defensa material y técnica por las vías legales que establece el ordenamiento ritual con todas las garantías que éste le otorga. La gravedad de la postura procesal que aquí se ha adoptado se acrecienta por el especial conocimiento de estas premisas que tiene por su función como fiscal de la Nación, cuando todos los canales procesales adecuados están abiertos y los que ha planteado se les ha dado trámite y/o resolución", consideró Ramos Padilla. CERCA DE UN ACUERDO El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró ayer la oferta salarial para los docentes al proponerles que los sueldos se ajusten por inflación más un 15,6% por lo perdido en 2018. La oferta consiste en brindar aumentos trimestrales en base a lo que indique la inflación del Indec más 15,6 puntos porcentuales. El 15,6% se pagará en dos cuotas: la primera, de 5%, en abril y la segunda, de 10,6%, en agosto. La oferta fue acercada en el encuentro que se llevó a cabo en el Ministerio de Economía provincial entre los referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los ministros de Educación, Economía y Trabajo, Gabriel Sanchez Zinny, Hernán Lacunza y Marcelo Villegas, respectivamente. "La intención de la administración de María Eugenia Vidal es hacer el mejor esfuerzo posible, asegurando que ningún docente esté por debajo de la inflación", dijeron las fuentes oficiales consultadas.

Breves: Noticias de Actualidad

