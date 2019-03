ADELA Ruta 2 Km.129 Taruchas al por mayor en cercanías de los juncales, al peje hay que buscarlo bien temprano. AGUSTINA Junín La pesca es increíble en la Boca del Salado está lo mejor. Todos los que van a esta laguna hacen la cuota en pocas horas. AITUEN Nicanor Olivera Resultó algo afectada por las últimas tormentas, consultar por los caminos. También se la conoce como laguna Peñi Huen, pertenece al Partido de Necochea. Muy poblada de pejerreyes, con días donde la pesca es interesante de costa. ALTOS VERDES Ruta 2 Km.183 Pila Repuntó el pique del pejerrey bien temprano, lindos portes y a media agua. BLANCA GRANDE Olavarría Rindió bien los últimos días tanto embarcados como en algunos sectores de la costa. CHASCOMUS Ruta 2 Km.112 Lo mejor bien temprano. Una laguna donde hoy la pesca resulta regular gareteando la zona del Monte Brown. De costa también la pesca esta buena también a fondo, buscarlo siempre donde muere el viento, mojarras medianas la mejor opción. También esta semana hay muchos bagres y tarariras en los bajos. COCHICO Ruta 65- Ruta 33 Km. 209 Guamini Muchas carpas, y algo de pejerrey mediano, se aconseja navegar un poco, para encontrar buenas piezas, la mayoría a media agua. De a poco esta laguna está volviendo a tener buena pesca. CUERO DE ZORRO Ruta 33 Km. 348 T. Lauquen Se logran buenos pejerreyes, entre los más grandes. No es una laguna fácil, y en ocasiones podemos meter algún pejerrey de kilo. Linda laguna para visitar. CHIS CHIS Ruta 2 Km.143 Chascomus Mucha agua en esta laguna, gareteando salen buenos ejemplares de pejerreyes. Se obtienen algunas tarariras, en la zona del fondo cerca de los juncos. EL BURRO Ruta 2 Km.135 Chascomus Una laguna con buen rendimiento, con tarariras, al fondo de la laguna y bagres. También al que le guste pescar carpas, hay y de las grandes. EL ALBARDÓN San Cayetano Mucho pescado chico que no deja comer al grande, mucha actividad. Con anzuelo 1/0 y buena carnada se selecciona el pescado y se llevan unos lindos de 30 a 32 cm. En nuestro programa televisivo N° 768 de esta semana te mostramos la Segunda parte de nuestra salida de pesca nocturna al Paraná Bravo la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM , Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Ruben Bracco guía de pesca en Junín con uno de los ejemplares capturados.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno

