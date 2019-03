NUEVA PROMOCIÓN Para el encuentro que Villa Dálmine disputará este sábado frente a Arsenal, la Comisión Directiva del Violeta estableció una nueva promoción para los días previos al partido: los socios (que ingresan al estadio con la cuota al día) podrán retirar una entrada adicional a un valor de $100; mientras que los no socios podrán adquirir dos tickets a un valor de $400. Para poder aprovechar esta promoción, tanto socios como no socios deben acercarse a la Secretaría del club de miércoles a viernes de 9.30 a 17.30 o el sábado de 9.30 a 13.00. La última vez que cayó en Mitre y Puccini fue el 24 de marzo de 2018: 1-0 con Independiente Rivadavia. En esta racha acumula 12 juegos sin perder, con 8 victorias y 4 derrotas. Villa Dálmine atraviesa un muy buen momento en el campeonato de la Primera B Nacional, con seis victorias, dos empates y apenas una derrota en sus últimas nueve presentaciones. Así obtuvo 18 de los últimos 27 puntos que disputó (66% de efectividad) y logró afirmarse en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga, después de una racha de nueve encuentros sin poder ganar. Y para este muy buen momento ha sido determinante la performance que los dirigidos por Walter Nicolás Otta han desarrollado como local: lograron ganar sus últimos cinco compromisos y, de esa manera, extendieron a 12 juegos la racha sin derrotas en Campana. Por ello ha quedado lejana la última caída en Mitre y Puccini: ya se cumplió un año de la derrota 1-0 sufrida frente a Independiente Rivadavia el 24 de marzo de 2018, cuando un gol de Gastón González en el tercer minuto de adicionado le permitió al elenco mendocino llevarse los tres puntos de nuestra ciudad. La actual serie de cinco triunfos consecutivos como local del Violeta comenzó con la victoria 3-1 sobre Nueva Chicago el pasado 25 de noviembre. Y siguió luego con el 1-0 sobre Olimpo de Bahía Blanca el 8 de diciembre, el 1-0 sobre Los Andes el 9 de febrero, el 2-0 ante Almagro bajo una lluvia torrencial el 23 de febrero y el 2-0 con Gimnasia de Mendoza el 9 de marzo. Así, en estos cinco juego, Villa Dálmine convirtió 9 goles (anotados por Ijiel Protti -3-, Cristian Álvarez, Federico Jourdan, Germán Lesman, Gastón Martínez, Mariano Miño y Federico Recalde) y apenas recibió 1 (marcado por Juan Ignacio Sánchez Sotelo). Con esta seguidilla, el equipo de nuestra ciudad se transformó en el segundo mejor equipo en condición de local en el actual campeonato, logrando 22 de los 30 puntos disputados (73%). En primer lugar está Gimnasia de Mendoza, que obtuvo 24 de 30 (80%), mientras que tercero aparece Arsenal, con 24 de 33 (72%). Justamente, el elenco de Sarandí será el próximo rival de Villa Dálmine en Campana: se verán las caras este sábado desde las 17.05 en Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Lobo Medina. Y será un duelo muy interesante: porque los dirigidos por Sergio Rondina (están en la 3ª posición con 37 puntos) buscarán un triunfo que les permita seguir prendidos en la lucha por el ascenso directo, mientras que los conducidos por "Nico" Otta perseguirán la victoria para consolidarse en zona de clasificación al Reducido y también, claro está, para continuar con su gran racha ante su gente.

EL VIOLETA ACUMULA CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS COMO LOCAL. EL VIOLA SUMÓ NUEVOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS En el marco del "proceso de renovación e innovación de sus sistemas administrativos", la Comisión Directiva del Club Villa Dálmine ha decidido incorporar las empresas Pay per Tic y Brio para "desarrollar un eficiente manejo de lo más importante que tenemos que son los socios". Según explicaron desde la entidad en un comunicado de prensa, Brio es "un sistema abierto que permite ahorrar costos al momento de actualizar las bases de datos de los relojes de acceso al estadio, en los que se chequea que el carnet este habilitado y al día para ingresar a los partidos" que el Violeta dispute como local. "Es un sistema de gestión para clubes que está orientado a solucionar la gestión interna de la institución, incluyendo la administración de sus socios, categorías, deportes, cuotas societarias y deportivas", detallaron. En cuanto a Pay per Tic, se trata de una "solución integral de recaudación automática por todos los medios de pago", que procesa dicha recaudación mediante débito por CBU, Visa Electron, Maestro, American Express, Visa y Master Card. "Así, los socios adherirán al medio de pago de su preferencia y por la cantidad de períodos que deseen pudiendo cambiarlos fácilmente todas las veces que lo precisen", remarcaron desde la CD, al tiempo que adelantaron que los débitos de cuota social a partir del mes de marzo aparecerán en la cuenta o tarjeta de crédito del socio con la denominación Pay per Tic.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine cumplió un año sin derrotas como local

