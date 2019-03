En el marco del "proceso de renovación e innovación de sus sistemas administrativos", la Comisión Directiva del Club Villa Dálmine ha decidido incorporar las empresas Pay per Tic y Brio para "desarrollar un eficiente manejo de lo más importante que tenemos que son los socios". Según explicaron desde la entidad en un comunicado de prensa, Brio es "un sistema abierto que permite ahorrar costos al momento de actualizar las bases de datos de los relojes de acceso al estadio, en los que se chequea que el carnet este habilitado y al día para ingresar a los partidos" que el Violeta dispute como local. "Es un sistema de gestión para clubes que está orientado a solucionar la gestión interna de la institución, incluyendo la administración de sus socios, categorías, deportes, cuotas societarias y deportivas", detallaron. En cuanto a Pay per Tic, se trata de una "solución integral de recaudación automática por todos los medios de pago", que procesa dicha recaudación mediante débito por CBU, Visa Electron, Maestro, American Express, Visa y Master Card. "Así, los socios adherirán al medio de pago de su preferencia y por la cantidad de períodos que deseen pudiendo cambiarlos fácilmente todas las veces que lo precisen", remarcaron desde la CD, al tiempo que adelantaron que los débitos de cuota social a partir del mes de marzo aparecerán en la cuenta o tarjeta de crédito del socio con la denominación Pay per Tic.

Villa Dálmine sumó nuevos sistemas administrativos

