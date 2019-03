Por la 24ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá el martes 2 de abril a Argentino de Merlo en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Edgardo Zamora. En nuestra edición de ayer publicamos erróneamente que el cotejo se iba a disputar el lunes 1, que era la fecha inicial programada por AFA, pero que luego fue modificada a pedido de los dirigentes del Auriazul para poder hacer de local en día no laborable, dado el feriado del martes 2.

PUERTO NUEVO SE PRESENTARÁ EL MARTES 2 DE ABRIL FRENTE AL LÍDER DEL CAMPEONATO. FECHA 24 - PROGRAMACIÓN SÁBADO - 11:00 horas: Liniers vs Claypole / Matías Lacaze - 16:00 horas: Argentino (R) vs Juventud Unida / Guido Mascheroni DOMINGO - 11:00 horas: Central Ballester vs Muñiz / Catrián Peralta MARTES - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Argentino de Merlo / Edgardo Zamora - 15:30 horas: Defensores de Cambaceres vs Real Pilar / Felipe Viola - 15:30 horas: Lugano vs Centro Español / Wenceslao Meneces MIÉRCOLES - 15:30 horas: Yupanqui vs Deportivo Paraguayo / Juan Pablo Battaglia LIBRE: Atlas.

Fe de Erratas:

Puerto Nuevo jugará el martes frente a Argentino de Rosario

