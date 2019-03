Siete signos y síntomas que no se deben ignorar

El dolor de pecho, la pérdida repentina de la visión o el habla, y el dolor abdominal intenso requieren atención médica inmediata, ¿pero qué sucede con los signos y síntomas más sutiles? Puede ser difícil saber qué tienes que hacer. A continuación, incluimos una lista de siete signos y síntomas que requieren atención. 1. Adelgazamiento sin causa aparente. Adelgazar sin proponérselo podría sonar como un sueño hecho realidad, pero, en realidad, puede ser una señal de un problema de salud. La pérdida de peso inexplicable podría ser un síntoma de varias afecciones, como tiroides hiperactiva (hipertiroidismo), diabetes, depresión, enfermedad hepática, cáncer o trastornos que interfieren en la forma en la que el cuerpo absorbe los nutrientes (trastornos de absorción insuficiente). 2. Fiebre persistente o alta. La fiebre no necesariamente es un motivo de alarma. Al parecer, la fiebre cumple un papel importante a la hora de combatir infecciones. La fiebre persistente puede indicar que existe una infección oculta, que podría ser desde una infección urinaria hasta tuberculosis. En algunos casos, las afecciones cancerosas (malignas), como los linfomas, causan fiebre prolongada o persistente, al igual que algunos medicamentos. 3. Falta de aire. La falta de aire podría ser señal de un problema de salud no diagnosticado. El ejercicio muy exigente, las temperaturas extremas, la obesidad masiva y las grandes alturas pueden causar falta de aire. Las causas de la dificultad para respirar podrían incluir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, asma, neumonía y la presencia de un coágulo sanguíneo en los pulmones (embolia pulmonar), así como otros problemas cardíacos y pulmonares. La dificultad para respirar también puede ocurrir con un ataque de pánico, que es un episodio repentino de ansiedad intensa que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Si te falta el aire sin causa aparente, especialmente si este episodio comienza de forma repentina y es grave, busca atención médica de emergencia. 4. Cambios inexplicables en los hábitos intestinales. Varía mucho lo que se considera normal respecto de las evacuaciones intestinales. Consulta con el médico si adviertes cambios inusuales o inexplicables en lo que tú consideras normal, como: Presencia de sangre, o heces alquitranosas o negras, Estreñimiento o diarrea persistente, Necesidad repentina e inexplicable de evacuar los intestinos. Los cambios en los hábitos intestinales podrían ser un indicio de infección bacteriana —por ejemplo, infección por campylobacter o salmonela—, o de infección viral o parasitaria. Otras posibles causas comprenden el síndrome de intestino irritable y el cáncer de colon. 5. Confusión o cambios en la personalidad. Busca atención médica si de repente tienes lo siguiente: Habilidades de razonamiento deficientes, Dificultad para concentrarte, para mantener o cambiar el foco de atención, Cambios en el comportamiento. Estos cambios pueden deberse a muchos problemas, como una infección, una nutrición deficiente, afecciones de salud mental o medicamentos. 6. Sensación de saciedad después de comer muy poco. Si constantemente te sientes lleno antes de lo normal o después de haber comido menos de lo habitual, hazte un control médico. Esta sensación, conocida como «saciedad rápida», también puede estar acompañada de náuseas, vómitos, distensión abdominal o adelgazamiento. De ser así, también debes informarle al médico estos signos y síntomas. Las posibles causas de la saciedad rápida comprenden la enfermedad del reflujo gastroesofágico y las úlceras pépticas. En algunos casos, la causa podría ser un problema más grave, como cáncer de páncreas. 7. Destellos de luz. A veces, ver puntos brillantes o destellos de luz pueden ser signos de migraña. En otros casos, los destellos de luz repentinos pueden indicar un desprendimiento de retina. La atención médica inmediata puede ayudar a prevenir una pérdida permanente de la visión. Escrito por el personal de Mayo Clinic.





Siete signos y síntomas que no se deben ignorar

