Ocurrió en la tarde del jueves en la esquina de San Martín y Becerra. Un viejo Ford Falcon que circulaba sin documentación chocó este jueves contra un Volkswagen Gol en el centro de la ciudad. El siniestro se registró en la esquina de Becerra y San Martín en horas de la tarde. Por fortuna, solo hubo que lamentar daños materiales. La fuerza del choque fue considerable, ya que el Volkswagen quedó atravesado sobre la cinta asfáltica y el Falcon parcialmente subido a la vereda. Del operativo de emergencia participó una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario el traslado de ninguna persona al nosocomio local. También se presentó en el lugar del accidente un móvil del Comando Patrulla. Lo insólito del choque fue que el Falcon fue secuestrado ya que circulaba por la ciudad sin los papeles legales correspondientes.

Por fortuna y pese a la fuerza del impacto, no hubo que lamentar heridos. #Dato choque en Becerra y San Martín. Un Ford Falcon y un VW Gol CL azul verdoso que quedó cruzado en la calle. Solo daños materiales, aunque se presento la ambulancia ?? de SAME sin traslado. Se hizo presente un móvil ?? de Comando. Falcon secuestrado por falta de documentación pic.twitter.com/pNvkPhxZ7n — Daniel Trila (@dantrila) 28 de marzo de 2019

Chocó a otro auto y le secuestraron el suyo por falta de documentación

