Las imágenes viralizadas en las redes fueron tomadas desde la cámara de seguridad de un negocio. Llamaron a la policía, pero no se sabe si el adulto fue identificado. El miércoles pasadas las 19, las cámaras de seguridad de un negocio de Mitre y Castilla captaron las imágenes de un adulto quien llevaba de la mano a una menor de unos 5 años, y se sacó el cinto para amenazarla. "No sabés la cara de terror de la nena, pidiéndole que no le pegara más. La escena nos conmovió y fuimos a ver si lo había captado la cámara. Luego llamamos a la policía. Aparentemente sería el padre, pero no sabemos si lograron identificarlo. Fue tremendo para quienes estuvimos presentes", aseguró la fuente consultada.

Las imágenes fueron registradas alrededor de las 19 del miércoles.



Se sacó el cinto y amenazó a una nena en plena Mitre

