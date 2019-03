La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/mar/2019 Abella sigue compartiendo anécdotas con adultos mayores







El Intendente visitó - en el barrio Lubo - a Roberto Galarza de 72 años quien es viudo, jubilado, tiene 6 hijos y 12 nietos. Hoy divide su tiempo entre el afecto de su familia y la finalización de sus estudios primarios. El intendente Sebastián Abella continúa con sus visitas a adultos mayores de la ciudad y ahora llegó al barrio Lubo. Visitó a Roberto Galarza de 72 años quien llegó de Corrientes a Campana cuando tenía tan solo 15 años. Capital Federal fue su primer destino. Sin embargo, él terminó eligiendo esta ciudad evadiendo el gran alboroto de la metrópolis. "Hoy lleva una vida tranquila, con su jubilación y acompañado por su familia. Fue muy interesante conocer toda su experiencia laboral. En sus palabras, uno también reconstruye la historia de la ciudad", comentó el jefe comunal luego de oír que Roberto trabajó en una fábrica de mosaico en Alberti y Sarmiento por más de 26 años. Campana le brindó un trabajo que le permitió ayudar a su madre que permaneció en Corrientes. Roberto es el 5º de 9 hermanos y un creyente ferviente de Ceferino Namuncurá. "Es un placer escuchar su historia. No solo es un gran trabajador sino también un padre de familia ejemplar que se casó a los 19 años con Manuela con quien tuvo 6 hijos y 12 nietos", agregó Abella. El Intendente no solo compartió un agradable momento con él sino también con parte de esa familia numerosa que hoy lo llena de afecto. También aprovechó la ocasión para conocer el taller donde desde la experiencia en la mosaiquería donde trabajó más de dos décadas, se llevó un oficio que desarrolla en su casa. Oficio que transmitió a su hijo menor de igual nombre. "Roberto que es viudo, es un ejemplo de disciplina y perseverancia. Y aunque tuvo que enfrentar situaciones difíciles en su vida como la enfermedad de su esposa, nunca dejó de luchar por sus sueños", contó Abella. Y es que este vecino de 72 años está terminando sus estudios primarios en el C.I.C. del barrio Lubo. Abella aseguró divertirse y disfrutar de esta nueva visita y comentó que "estas historias no solo son ejemplos dignos de imitar sino también un incentivo a seguir trabajando por él y por cada vecino sabiendo que siempre se puede dar algo más de sí mismo". El jefe comunal visitó a Galarza acompañado por la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández.

Parte de la numerosa familia participó del encuentro con el jefe comunal.





Durante la visita conoció el taller donde Roberto desarrolla su oficio.



