Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

POSTE SE MUEVE

"Hice varios reclamos a EDEN por un poste de luz que se mueve y hace baja tensión en varias casas. Llamé y fui a reclamar hasta las oficinas y nada ha cambiado. Vinieron tocaron la columna y como está apoyada a un árbol se fueron. Se me quemó una heladera y tv y como no está a mi nombre no son responsables. Esto sucede en barrio San Felipe calle Laprida y Dorrego casi en la esquina", escribe Gladys.

UNA PARADA A OSCURAS

"Barrio Las Campanas, calle Chapuis esquina Casaux. Tengo varios pedidos al CEMAV que datan del año 2016. Esta parada de colectivos queda muy oscura a la mañana cuando acompañamos a los hijos a tomar el colectivo", muestra Viviana.