Un repaso a "los bajitos" de nuestra zona que se van haciendo un nombre en las distintas especialidades del competitivo mundo del automovilismo. "Los chicos crecen", se escucha en la familia, en el barrio, en la escuela... Pero en el mundo del automovilismo, no solo crecen, sino que además, con el paso de los días y los meses, se muestran cada vez más competitivos en cada una de las disciplinas que eligieron para insertarse en este ambiente de la alta competencia, donde las exigencias son cada vez mayores. Sin embargo, con sapiencia, ellos se van adaptando a lo que cada competencia les pide y ya son el futuro deportivo de nuestra zona. Van paso a paso, tomando relevancia con los resultados que además acompañan a una mayor motivación avalada por sus propias familias, que ven en ellos potenciales protagonistas en un deporte que, como todos, tiene su impronta, aunque en este mundo de los fierros siempre existe mucha pasión que se refleja en cada accionar, sea cual sea la categoría. Y ellos, "los bajitos" (como decía la recordada Xuxa), siguen siendo protagonistas en diferentes especialidades. CICLOMOTORES Luego de arrancar en esta especialidad que, por estos tiempos se desarrolla en la ciudad de San Andrés de Giles, Lisandro Acosta ya obtuvo su primera victoria y se encamina a tener un buen año en su especialidad. KARTING La categoría Kart Plus reúne a varios pilotos de nuestra zona, pero a niveles pequeños hay dos que ya comienzan a demostrar que se eligió bien cuando se tomó la determinación: Constanza Toledo alcanzó un séptimo puesto, mientras que Tobías Amarillo fue tercero y subió al podio. Ambos compiten en la clase Pre Juniors. Y continuando con esta la escuelita del automovilismo, los hermanos Bautista y Santino Panetta también desarrollan una apuesta interesante en el karting, haciendo dos categorías como son Rotax Buenos Aires y el Campeonato Argentino, donde ya muestran su talento. De hecho, Santino viene de ganar en la propuesta de ICS-IAME, otra de las posibilidades que presenta el mundo del karting. MOTOCROSS Sin dudas y desde el mismo momento que comenzaron a transitar el ámbito del motocross, los hermanos Garrido fueron potencialmente competitivos ante lo obtenido en poco tiempo, con muchas carreras ganadas y con campeonatos que no da lugar a ninguna duda que acertaron cuando eligieron esta categoría. Ahora vienen de correr en Navarro, donde Julián ganó su clase con otra buena actuación, mientras que Marcos fue cuarto. Los chicos crecen y sin saberlo se transforman en embajadores de su ciudad, recorriendo distintos lugares de nuestro país. Además, también se van formando como personas, porque esto de practicar deportes no da chances para pensar en otras cosas y así, quizás sin notarlo, estos pequeños ya se van ganando el podio de la vida sana y saludable que a veces, en estos tiempos, lamentablemente cuesta mucho poder lograr.





LISANDRO ACOSTA YA OBTUVO SU PRIMERA VICTORIA EN CICLOMOTORES





CONSTANZA TOLEDO LOGRÓ UN SÉPTIMO PUESTO EN LA CLASE PRE JUNIORS DE KART PLUS.





TOBÍAS AMARILLO YA SE SUBIÓ AL PODIO EN LA CLASE PRE JUNIORS DE KART PLUS.





SANTINO PANETTA CRECE EN EL KARTING. VIENE DE GANAR EN LA PROPUESTA DE ICS-IAME.





LOS HERMANOS JULIÁN Y MARCOS GARRIDO SIGUEN DESTACÁNDOSE EN MOTOCROSS.



Automovilismo:

Los chicos crecen

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: