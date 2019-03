Los Tricolores se impusieron 82-52 sobre el elenco nicoleño y son los únicos invictos en la Zona Norte A. Por la segunda fecha de la Zona Norte A de la Liga Provincial de Clubes Sub 19, Ciudad de Campana venció 82-52 como local a Somisa de San Nicolás y de esa manera se convirtió en el único líder e invicto del grupo Los Tricolores tomaron una primera ventaja en los diez minutos iniciales (22-16) y encaminaron la victoria en el segundo cuarto, gracias a un parcial de 24-12 para irse al descanso largo con 18 puntos de margen a favor (46-28). Entre los dirigidos por Sebastián Silva se destacaron Joaquín Aguilar, quien sumó 24 puntos y fue el goleador del juego, y Agustín Hernández, que aportó 17. El quinteto inicial se completó con Matías Pagura (2), Lucio Cadelli (4) y Emilio Polese (13). Luego ingresaron: Gianluca Cinquini (4), Joaquín Pereyra (4), Alejo Herrera (1), Máximo Fritzler (9), Dante Díaz (4), Juan Cruz Álvarez (0) y Agustín Ailloud (0). En la visita, Nicolás Fiorio (17) y Agustín Porta (11) fueron los máximos anotadores. Esta segunda fecha de la Zona Norte A se completó con: Central Buenos Aires 82-102 Gimnasia de Pergamino; y Universal (LP) 58-57 Platense (LP). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (2-0), 4 puntos; 2) Central Buenos Aires, Somisa (SN), Universal (LP) y Gimnasia de Pergamino (1-1), 3 puntos; 6) Platense de La Plata (0-2), 2 puntos. Por la tercera fecha, Ciudad de Campana visitará a Gimnasia de Pergamino este domingo 31 desde las 19 horas.

LA FORMACIÒN JUVENIL QUE EL CCC PRESENTÒ ANTE SOMISA DE SAN NICOLÀS. EL TORNEO DE FORMATIVAS DE LA ABZC YA ESTÁ EN MARCHA El Torneo 2019 de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) comenzó a disputarse el pasado fin de semana, con participación del Club Ciudad de Campana y del Campana Boat Club en el Nivel A. El Tricolor enfrentó como visitante a Presidente Derqui, con saldo de tres victorias y una derrota. Los resultados fueron los siguientes: -Sub 13: Presidente Derqui 45 – Ciudad de Campana 46. Los goleadores del CCC fueron Valentino Raineri con 16 puntos y Valentín Monzón con 14. -Sub 15: Presidente Derqui 63 – Ciudad de Campana 41. El máximo anotador del CCC fue Santiago Pacheco, con 12 unidades. -Sub 17: Presidente Derqui 58 – Ciudad de Campana 75. Los goleadores de Ciudad resultaron Emilio Polese, con 22 puntos, y Máximo Fritzler, con 17. -Sub 19: Presidente Derqui 68 – Ciudad de Campana 77. Los máximos anotadores del CCC fueron Agustín Hernández, con 27 puntos, y Joaquín Aguilar, con 21. Por su parte, el Campana Boat Club visitó a Náutico Zárate en una jornada en la que no pudo cosechar triunfos. Los resultados finales fueron los siguientes: -Sub 13: Náutico Zárate 59 - Campana Boat Club 41 -Sub 15: Náutico Zárate 82 - Campana Boat Club 11 -Sub 17: Náutico Zárate 76 - Campana Boat Club 31 -Sub 19: Náutico Zárate 88 - Campana Boat Club 49 PROVINCIAL: HOY COMIENZA EL FINAL FOUR El local, Somisa de San Nicolás, se medirá con Sportivo Pilar, que eliminó al CCC. El otro duelo será entre Independiente de Tandil y Regatas de San Nicolás. El Torneo Provincial de Clubes 2018/19 empezará hoy a recorrer sus últimas tres jornadas con el comienzo del Final Four que definirá qué equipo asciende al Torneo Federal (ex Liga B, tercer escalón de la estructura del básquet nacional). Este cuadrangular que se jugará todos contra todos se desarrollará en Somisa de San Nicolás, que fue el mejor equipo de la fase regular. El elenco nicoleño cerrará la jornada de hoy, desde las 21 horas, enfrentando a Sportivo Pilar, que en Cuartos de Final eliminó a Ciudad de Campana en el tercer y decisivo juego de la serie. Antes, a partir de las 19 horas, Independiente de Tandil se medirá con Regatas de San Nicolás. Mañana sábado, en uno de los partidos se enfrentarán los ganadores de esta primera jornada; mientras que en el otro chocarán los perdedores. Mientras que la tercera y última fecha se jugará el domingo.

Básquet:

Liga Junior; Ciudad derrotó como local a Somisa

