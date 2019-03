Los cuatro singlistas Celestes obtuvieron grandes resultados en la regata inaugural del calendario 2019. La medalla dorada se la colgó Josué Viera Veneziani en Single Peso Ligero Senior. El pasado domingo se realizó la 243ª Regata Oficial de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) en la pista del Club Náutico Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Allí, el equipo del Campana Boat Club, compuesto por cuatro singlistas, cosechó 22 puntos para el campeonato anual por instituciones, producto de tres segundos puestos y una importante victoria en la categoría senior peso ligero (algo que no ocurría desde la década del 90). La medalla dorada se la colgó Josue Viera Veneziani, quien desde su retorno al remo de alta competencia viene evolucionando y progresando muy velozmente. En el Campeonato Argentino pasado, "El Melli" obtuvo la medalla de bronce tras 17 años de ausencia en el remo oficial. Y este verano, además, estuvo muy cerca de los tiempos y rendimientos necesarios para acceder al seleccionado nacional. Ahora, en la regata inaugural del calendario 2019 se impuso con inusitada facilidad en la prueba de Single peso ligero Senior ante Esteban Alfaro, del Paraná Rowing Club, que finalizó segundo; Alejandro De Santis, del Club de Regatas San Nicolás, que completó el podio, y Tomás van Gelderen, del Buenos Aires Rowing Club tigrense, que quedó cuarto y último. La regata tuvo competitividad durante la primera mitad, pero en la segunda fue toda de Viera Veneziani, que terminó aventajando a Alfaro en más de 20 segundos. La cosecha del CBC en Villa Constitución se completó con tres muy meritorios segundos puestos. Juana Modarelli, en Single Menor, quedó detrás de Victoria Riveros, del Club San Fernando, quien era la favorita en la previa. Tercera se ubicó Florencia Duarte, también del "Sanfer", y cuarta lo hizo Julieta González Ricciutti, del Club Náutico Zárate. Fue el debut de la hermana menor de Felipe Modarelli en el remo oficial, que al igual que éste tuvo un paso fugaz pero muy exitoso por el remo promocional. En Single Menor masculino se dio otro debut en oficiales: el de Tobías Viera Veneziani, hijo de Josué. "Tobi", de corta edad, pero de gran anatomía física y condiciones técnicas, quedó segundo detrás del favorito, Máximo Pacheco, del Club de Regatas Rosario. Tercero fue Germán Amer, del Club de Regatas Santa Fe; cuarto resultó Fausto Eiriz, del Club Náutico Mar del Plata, y quinto quedó el local Agustín Id Betán, del Club Náutico Villa Constitución. Finalmente, en la siempre competitiva prueba de Singles Sub 23 masculina, Gregorio Zanini terminó segundo detrás de Ignacio Pacheco, hermano mayor de Máximo, también del Club de Regatas Rosario, y ambos hijos del ex entrenador nacional y olímpico Gustavo Pacheco. Tercero finalizó Tobías Olay, del Club Canottieri Italiani. Con estas cuatro medallas, el equipo dirigido técnicamente por Gustavo Hereñú quedó 10º en la tabla general por equipos al finalizar la primera de ocho regatas puntuables que tendrá este calendario 2019. La próxima competencia oficial se llevará a cabo el sábado 20 de abril en una de las pistas de remo más extraordinarias de la región: Potrerillos, en la provincia de Mendoza.

Remo:

El Campana Boat Club sumó un oro y tres platas en la Regata Oficial de Villa Constitución

