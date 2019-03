En el cierre de la Zona 5, el equipo de nuestra ciudad juega en La Plata. Si Mercedes gana el sábado, llegará a este partido sin chances de clasificar. Caso contrario, necesitará una victoria para avanzar a la próxima fase. Luego de su triunfo 2-1 como local frente a Deportivo Pilar en la anteúltima fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2019, Atlético Las Campanas se aseguró llegar al cierre de la primera fase con chances de clasificación a la próxima instancia. Sin embargo, la programación de esta última jornada podría dejarlo sin esa posibilidad antes de su enfrentamiento ante Everton de La Plata. Es que el equipo de nuestra ciudad necesita que Mercedes no gane su último compromiso para seguir con posibilidades, pero el elenco mercedino jugará el sábado desde las 18 horas frente a Trocha, mientras que Atlético Las Campanas visitará a Everton el domingo desde las 16 horas. Los dirigidos por Luis Cejas y Carlos Navazzotti tienen 10 puntos y buscan terminar esta primera fase como el mejor tercero de las zonas de cinco equipos de la Región Pampeana Norte. Y para ello saben que están obligados a ganar en la última fecha frente a Everton. Y ahora también saben que compiten directamente con Mercedes (3º de la Zona 1 con 11 puntos), dado que en la Zona 4, Unión Deportiva General Rojo (2º con 12 puntos) y Mitre de San Pedro (3º con 11) se enfrentan entre sí en la última fecha y de esa manera uno de los dos no llegará a los 13 puntos que alcanzaría Las Campanas si gana el domingo en La Plata. Por eso, el sábado desde las 18 horas, la atención del conjunto campanense estará puesta en lo que suceda en la cancha de la Liga Mercedina de Fútbol, donde Mercedes jugará ante Trocha. Los antecedentes de este equipo no ayudan a las esperanzas de Las Campanas: hasta el momento, Trocha sólo cosechó un punto en siete partidos, en los que recibió 20 goles y apenas convirtió 3. En tanto, Las Campanas jugará el domingo desde las 16 horas en barrio Aeropuerto frente a Everton, con terna arbitral de Lobos: Tomás Sánchez será el juez principal, mientras que Tomás Villordo y Augusto Irigoiti serán los asistentes. En el otro encuentro de la Zona 5, ADIP de La Plata visitará a Deportivo Pila el domingo desde las 16 horas con la posibilidad de asegurarse el primer puesto del grupo, cuyas posiciones son las siguientes: 1) ADIP, 16 puntos; 2) Everton, 14 puntos; 3) Atlético Las Campanas, 10 puntos; 4) Deportivo Pila, 7 puntos; 5) Sport Club Magdalena, 4 puntos.

EN LA PRIMERA RUEDA, LAS CAMPANAS Y EVERTON IGUALARON SIN GOLES EN CANCHA DE PUERTO NUEVO.



Torneo Regional Federal:

Atlético Las Campanas juega el domingo frente a Everton

