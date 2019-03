En 1961, en su primer año en AFA, el Violeta se consagró en la Tercera de Ascenso después de vencer al elenco de Sarandí en la final disputada en La Bombonera. Mañana se vuelven a encontrar después de 26 años sin enfrentamientos. La última vez que Villa Dálmine se enfrentó a Arsenal de Sarandí fue el 6 de abril de 1993, por la 31ª fecha del Nacional B 1992/93. Esa tarde igualaron 0-0 en Mitre y Puccini. Desde entonces pasaron 26 años sin enfrentamientos entre el Violeta y un equipo que terminó marcando a fuego la primera temporada del conjunto de nuestra ciudad en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fue en 1961, cuando Villa Dálmine logró la afiliación a "la casa madre" e ingresó en la categoría más baja de la escalera de Ascenso. Y de entrada, en la Zona B mostró un andar arrollador: 21 victorias en 22 partidos, con 80 goles a favor y apenas 16 en contra. De esa manera se clasificó al hexagonal final, donde después de vencer a J.J. Urquiza y Defensores de Almagro sufrió un inesperado traspié ante Fénix por 3-2 en cancha de Argentinos Juniors. Así, tras ganarle a Estudiantes en la fecha 4, llegó a la última jornada con la obligación de ganarle a Arsenal. Aquel primer encuentro entre el Violeta y el elenco de Sarandí se disputó el 2 de diciembre en cancha de Huracán y el equipo de nuestra ciudad se impuso 4-1 con goles de Boreán (2), Moyano y Cesáreo. De esa manera, Arsenal y Villa Dálmine quedaron igualados en la primera posición y disputaron la final por el ascenso a la Primera C. El primer juego fue una semana después del anterior, el 9 de diciembre en cancha de Vélez Sarsfield y la victoria volvió a ser Violeta gracias a los goles de Monteiro y Montero. Y ocho días más tarde, el 17 de diciembre, Villa Dálmine sellaría el primer ascenso de su historia en AFA al vencer 4-2 a Arsenal en La Bombonera. Esa tarde, el equipo dirigido por José Marante formó con Luis Zoilo Masuelli; Eduardo Gutiérrez, Oscar Coronel; José María Dopazo, Félix Chiarle y Ricardo Monteiro; Rubén Boreán, Oscar Montero, Luis Cesáreo, Carlos Godoy y Ramón Moyano. Los goles campanenses fueron marcados por Montero (2), Cesáreo y Godoy, mientras que para Arsenal anotaron Norberto Ferrari y Héctor Grondona. Después de esos tres encuentros consecutivos frente al elenco de Sarandí, que también había sido fundado en 1957, Villa Dálmine ascendió a la Primera C y nunca más volvió a jugar en la más pequeña de las categorías de Ascenso de AFA. En cambio, sí se volvió a encontrar con Arsenal tanto en la Primera C como en la Primera B y el Nacional B hasta conformar un historial de 38 partidos que el elenco de Sarandí logró revertir, consiguiendo 17 victorias y superando en cantidad al Violeta, que se quedó en 14 (además, empataron 7 veces). Mañana sábado desde las 17.05 horas escribirán el capítulo 39 en el estadio de Mitre y Puccini, donde se reencontrarán después de 26 años.

LA PRIMERA FINAL DE 1961 ANTE ARSENAL LA GANÓ VILLA DÁLMINE POR 2-0 EN CANCHA DE VÉLEZ SARSFIELD. EL PLANTEL CIERRA HOY SU PREPARACIÓN El plantel de Villa Dálmine tendrá hoy su último entrenamiento de preparación de cara al duelo que sostendrá mañana frente a Arsenal por la 22ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Para este encuentro, el DT Walter Nicolás Otta podrá volver a contar con el defensor Fernando Alarcón, quien cumplió su sanción por la expulsión por doble amarilla sufrida ante Gimnasia de Mendoza. En tanto, está en duda la presencia de Juan Ignacio Alvacete, quien fue baja frente a Agropecuario en Carlos Casares por una molestia muscular y debió ser reemplazado por Marcos Martinich en el lateral izquierdo. En tanto, esta noche se pondrá en marcha este nuevo capítulo de la temporada con el duelo que disputarán Central Córdoba e Instituto desde las 22 horas en Santiago del Estero. El Ferroviario se encuentra en la 5ª posición con 32 puntos y busca un triunfo que lo consolide en zona de clasificación al Reducido, mientras que Instituto intentará maquillar una pobre campaña en estas últimas cuatro fechas (está 23º con 19 puntos en 20 partidos).

Primera B Nacional:

A Villa Dálmine se le viene Arsenal, el rival de su primer ascenso

