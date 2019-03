Se realizará la Sexta Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

Juan Manuel con su familia promocionando la caminata visitò La Autèntica Defensa

La cita es este domingo desde las 18 horas en la Plaza Eduardo Costa. La actividad es promovida por la vecina Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel. Habrá diferentes murgas que participan así como la banda Dilema que deleitará con su música. En nuestra ciudad, Mónica Navarro se ha transformado en una referente a partir de la iniciativa que ha tenido para impulsar en nuestra ciudad desde 2014 la "Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down". Lo hizo como mamá de Juan Manuel Quintos, quien tiene Síndrome de Down, buscando generar concientización. Luego de presentar un proyecto en la Dirección de Discapacidad en 2014 se realizó la primera "Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down" en nuestra ciudad. "Fue un día de la semana, iba dirigida a las escuelas. Éramos muy pocos, pero el colegio de Juan Manuel dijo presente. Fue algo muy emocionante. El Concejo Deliberante salió todo en ese momento a caminar", rememora Navarro. Pero año tras año la iniciativa fue creciendo. Se fueron sumando murgas, payamédicos, organizaciones. "En Campana ya saben que hay una caminata de concientización e inclusión no solamente con chicos con Síndrome de Down, sino también todo tipo de persona en situación de Discapacidad. Tiene una función muy importante", recalca Navarro. Por su parte Màrgara Pons, directora de Discapacidad, en diálogo con los medios recordó por qué se conmemora esta fecha y mencionó "consideramos que la concientización es una de las herramientas que tenemos para seguir cambiando el mundo y para seguir construyendo la ciudad tan inclusiva que siempre buscamos". Luego recordó la creación del Observatorio Municipal de Discapacidad; "esperamos que sea una herramienta que tendrá como objetivo monitorear el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad". Juan Manuel, ya tiene 10 años y cursa 5º grado en la Escuela Nº7. "Como mamá nos importa mucho la educación de los niños y todo el equipo educativo, docentes, auxiliares de la Escuela Nº7 se abrió completamente a lo que es la inclusión". Este año participarán de la caminata la murga del "Grupo Esperanza", "Estrellas descontroladas", "Los elegantes de Campana", la murga "Almari" y también asistirá una murga de Maschwitz llamada "Alma Murguera". Además, habrá música de la mano de la banda "Dilema" y participará el Ballet El Cardón de Zárate. Y también se sumará todo el color que los "Payamédicos" saben aportarle a la jornada. "Los invito a caminar, cada día tenemos que multiplicarnos por mil para ser más quienes nos acerquemos para tomar conciencia de lo que es la discapacidad. El lema es Todos somos diferentes y todos somos iguales. Diferentes porque no hay una persona igual a la otra. E iguales absolutamente con derechos", cierra Mónica al respecto.



Mònica Navarro junto a Margara Pons y los directivos de la Escuela Nª7 donde asiste Juan Manuel.

Se realizará la Sexta Caminata por el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

