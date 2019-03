SIGUE LA 22ª FECHA Anoche, al cierre de esta edición, esta 22ª fecha de la Primera B Nacional comenzó con el duelo que disputaban Central Córdoba de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba. En tanto, la programación continuará hoy con duelos muy interesantes. A las 13.05, Los Andes y Temperley disputarán una nueva edición del clásico con un Milrayitas necesitado de puntos para evitar el descenso y con un Gasolero que busca la victoria para afirmarse en zona de Reducido. Luego, a partir de las 15.05, Nueva Chicago tendrá la oportunidad de treparse a lo más alto de la tabla cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza. Posteriormente, a las 16, Almagro jugará como local ante Santamarina de Tandil y desde las 17, Villa Dálmine recibirá a Arsenal de Sarandí. Ante un rival que llegará a Campana a buscar puntos para no bajarse de la lucha por el ascenso directo, el Violeta irá por un nuevo triunfo como local para afianzarse en zona de clasificación al Reducido. Juegan desde las 17.05 en Mitre y Puccini. Por la 22ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Arsenal de Sarandí en un partido que se jugará desde las 17.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Lobo Medina. Y será un encuentro clave para ambos. Para el Violeta, porque buscará ratificar su gran momento como local (cinco victorias en fila) para tratar de sumar un nuevo triunfo que le permita afianzarse en la difícil lucha por clasificación al Reducido. Y para el elenco de Sarandí, porque necesita ganar para seguir prendido en la lucha por el ascenso directo, sabiendo que está dos puntos por detrás de Sarmiento y uno debajo de Nueva Chicago y que todavía no quedó libre (lo hará recién en la 24ª y anteúltima fecha). "No creo que ellos vengan a especular, por eso estimo que saldrá un partido abierto, porque ellos son un equipo que proponen y nosotros también", señaló en la previa Walter Nicolás Otta. "Nosotros tenemos que mantenernos en zona de Reducido, por lo que sería muy importante ganar", agregó "Nico" en diálogo con FM Radio City. Para este compromiso, el DT seguirá sin poder contar con Juan Ignacio Alvacete, quien padece un desgarro y probablemente se pierda estas últimas cuatro fechas. Por ello, Marcos Martinich seguirá como lateral izquierdo, mientras que Fernando Alarcón volverá en la zaga central respecto al empate sin goles frente a Agropecuario en Carlos Casares. Así, todo indica que Villa Dálmine saldría a la cancha hoy con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Por su parte, Sergio "Huevo" Rondina repetiría en Arsenal la misma alineación titular que presentó en la victoria 3-1 como local frente a Gimnasia de Mendoza. Es decir: Maximiliano Gagliardo; Fernanto Torrent, Fabio Pereyra, Aníbal Leguizamón, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Gastón Álvarez Suárez; Lucas Necul; Leandro Garate y Ezequiel Cérica.

EL VIOLETA IGUALÓ SIN GOLES CON AGROPECUARIO EN CARLOS CASARES EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN. HISTORIAL: 26 AÑOS DESPUÉS Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. En 38 partidos, Villa Dálmine ganó en 14 ocasiones, Arsenal se impuso en 17 partidos y empataron 7 veces. Villa Dálmine convirtió 50 goles, mientras que Arsenal señaló 60. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 19 veces: Villa Dálmine ganó 9 encuentros (31 goles); y Arsenal ganó 5 veces (20 goles). Empataron en 5 ocasiones. COMO LOCAL ARSENAL. Jugaron 19 veces: Villa Dálmine ganó 5 partidos (19 goles); y Arsenal venció en 12 oportunidades (40 goles). Igualaron 2 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO: Fue el martes 6 de abril de 1993, por la 31ª fecha del Nacional B 1992/93, cuando igualaron 0-0 en Campana con arbitraje de Miguel Scime. APOSTILLAS: Dos partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Arsenal, con una victoria y un empate. Como local, 2 encuentros sin derrotas con un triunfo y una igualdad. MAXIMOS GOLEADORES. Por Villa Dálmine: Francisco Ramón Portillo (5), Oscar Montero (3), Aldo Villagra (3) y Juan Alberto Martínez (3). Por Arsenal: Héctor Grondona (4), Roberto González (4), Salvador Alberto Somma (3), Flores (3) y Jorge Ramón Muñoz (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El sábado 5 de noviembre de 1988, por la 16ª fecha de la Primera B 198/89, Villa Dálmine venció 1-0 a Arsenal en Mitre y Puccini con gol de Carlos Alberto Acuña. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Carlos Alberto Tallarico; José Alberto Céliz, Oscar Latreite, Oscar Ernesto Barrios (Aníbal Bustos) y Oscar Horacio Rodríguez; Gustavo Balugano, Ricardo Martín Urán y Carlos Alberto Acuña; Roberto Fabián Cena, Pedro Julio Galván y Ramírez. DT: Roberto "Pipo" Ferreiro. SUPLENTES: Rafael Pietrobono, Hugo Genaro, Antonio Labonia y Gustavo Bartolucci. ARSENAL (0): Chelotti; Miguel Angel Riveros, Ponce Sugueti , Carlos Rodríguez y Gabriel Viscovich; Gustavo Grondona, Alejandro Aquino y Héctor Oscar Carlos Torres (Juan Carlos Ortega); Luis Antonio Guzmán, Oscar José Lebioso y Eduardo Julio Urtasún. DT: Pedro González. SUPLENTES: Jorge Vivaldo, Enrique Selzer, Alpidio Elizeche y José Drago. GOL: ST 5m Acuña (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITIRO: Humberto Dellacasa. TERCERA: Villa Dálmine 1 - Arsenal 1.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe a Arsenal en un duelo clave para ambos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: