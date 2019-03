Es a partir de un proyecto presentado por la concejal Susana Aguilar para aprovechar un terreno libre de mejoras en la esquina de Belgrano y Libertad, vecina a 4 servicios educativos. El plan original era realizar una playa de estacionamiento. "Cuando le pregunté al delegado municipal por la suerte de ese terreno, me dijo que pensaban hacer una playa de estacionamiento. Cuando tuve la certeza que se trata de un terreno fiscal, presenté la ordenanza y me la aprobaron por unanimidad", señala la concejal de Exaltación de la Cruz, Susana Aguilar, y vecina de Los Cardales. Todavía no tiene nombre, pero ya comenzaron los trabajos en el terreno sin mejoras que se encuentra en Belgrano y Libertad, a metros de 2 Jardines de infantes, 1 Primaria y un Centro de Formación Profesional. La idea es que tenga un punto de reciclado, juegos para niños, bancos, un sendero de piedra partida, bancos y parquización. "El proyecto arquitectónico es una colaboración de Marianela Grosso, y también se sumó el desarrollador Demian Oses. Ayer empezaron los trabajos. Hay un grupo de vecinos muy entusiasmado con la idea que también me acompañan: Sandra Gómez, Cata Real Salas, Vanesa Sicerdi, Pablo de Brito, Mabel Sagrado… y un montón más. Es muy gratificante poder alinear tantas voluntades y de forma espontánea para poner en valor lo que era un terreno sin uso y que en poco tiempo se transformará en un espacio público que vamos a poder disfrutar todos", concluyó.



Construyen una "plaza sustentable" en Cardales

