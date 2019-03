La cita de los martes

Hoy son unas 60 personas que semanalmente se reúnen en la sede de la fundación ALCO en Campana, un grupo de autoayuda creado por el Dr. Cormillot para tratar la obesidad y sentirse mejor tanto física como emocionalmente. "Bajé 42 kilos en 9 meses. Y desde ese entonces me mantengo estable", dice María Fernanda Benítez. La fundación Asociación de Lucha Contra la Obesidad (ALCO) este año cumple 30 años en Campana. Hoy la componen unas 60 personas quienes semana a semana acumulan un promedio de 40 kilos bajados a partir del sistema diseñado por el Dr. Alberto Cormillot. El grupo se reúne todos los martes de 17 a 19:30 y la única condición es abonar un bono contribución de $50.- para financiar el alquiler del local, y comprar materiales. María Fernanda "Mechi" Benítez es integrante de la nueva comisión directiva y una de las nuevas referentes, dado que su transformación es un ejemplo para todos. "Nunca me animaba a pedir ayuda. Me invitaron y no lo dudé. Llegué en octubre de 2016 con 118 kilos y muchas dificultades para respirar (porque además soy asmática), para movilizarme y con dolores de todo tipo. Además, con sentimientos de toda clase y la autoestima por el suelo. Bajé 42 kilos en 9 meses. Y desde ese entonces me mantengo estable", señala orgullosa. A partir del peso, la edad y otros valores biométricos se establece el peso posible y se comienza un plan de "créditos" establecido por Cormillot, teniendo en cuenta las calorías de los alimentos. "El 50% del secreto es la actividad física. Yo comencé caminando 1 hora todos los días y hoy puedo ir al gimnasio, lo cual antes era algo impensado para mí. También se trata de aprender a comer, y también, a cocinar. Se puede comer sano y rico perfectamente y olvidarse de la comida chatarra". Hay diferentes grupos. La primera semana se trata de achicar las porciones, y hacer los primeros reemplazos: menos fritos, más plancha o si se consume azúcar, pasar al edulcorante, en una inducción paulatina. Ya en la cuarta reunión, se pasa al grupo de descenso de peso, que es un ámbito más reflexivo y motivador. "Hay un sistema a respetar, pero sobre todo esto es un grupo de ayuda mutua. El obeso está contento y come. Está triste y come. Está ansioso y come… Acá somos todos pares, nadie se asombra de nada ni tiene el dedo acusador porque todos estamos atravesando por lo mismo y queremos modificarlo. Para empezar algo, uno tiene que estar con cierta tranquilidad y poder enfocarse en el objetivo. Y en eso es muy importante el rol del grupo a la hora de la contención. La puerta está abierta para todos. Y quiero aclarar que si bien nos reunimos en un templo, no tiene ningún lineamiento religioso. Es sólo que nos cobran un alquiler que nos podemos pagar", concluye con una sonrisa.

“Acá somos todos pares, nadie se asombra de nada ni tiene el dedo acusador", explica María Fernanda Benítez. LA FUNDACIÓN ALCO es la institución de habla hispana más importante que lucha contra la obesidad y está reconocida por la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud). Nació de manera espontánea durante el año 1967, cuando un grupo de personas empezó a reunirse en la sala de espera de la Clínica Cormillot, en el barrio de Flores. El objetivo del grupo era conversar sobre dietas, recuperación, alimentación, y obesidad, realizando tareas en conjunto referidas a tales temas. Ese primer intento fue un grupo cerrado, integrado por 20 personas y coordinado por el Dr Alberto Cormillot. Ya en junio de 1974, un paciente de la Clínica Cormillot rescata la experiencia y propone compartirla con otras personas que no sean pacientes de la clínica. Ese primer grupo se llamó San Francisco. Luego, se abrió otro grupo a una cuadra de distancia, que se llamó San Ignacio. Y a partir de ese momento comenzaron a establecerse diferentes grupos, en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ALCO fue multiplicándose y extendiéndose por toda la República Argentina. En la actualidad existen 678 grupos, con sedes también en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, España, Israel y Australia. Uno está en Campana y este 6 de julio cumple 30 años.

La cita de los martes

