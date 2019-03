Más de 100 familias campanenses recibieron y firmaron sus escrituras

Un total de 52 familias adquirieron sus títulos de la propiedad definitivos y otras 63 los firmaron. Todos fueron tramitados gratis a través del Municipio, la Escribanía de Gobierno y el Instituto de la Vivienda. Un total de 52 familias recibieron sus escrituras y otras 63 procedieron a la firma de la misma. Estos títulos de la propiedad fueron tramitados gratis a través de la Ley 10.830, logrando su obtención gracias al trabajo conjunto entre la Escribanía de Gobierno, el Instituto de la Vivienda y la Dirección General de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social del Municipio. El acto de entrega, que se desarrolló en el Círculo Italiano, estuvo encabezado por la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; junto a la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi; y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras. Además, acompañaron el Asesor de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Vassallo y los escribanos Leandro Morgante y Silvina Vargas. Durante el acto, Vasallo felicitó a todos los presentes y mencionó que "es una encomienda especial de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal de que, en toda la Provincia, todos los ciudadanos puedan regularizar su situación dominial". Además, indicó que "ya se han entregado más de 80.000". Por su parte, Schvartz extendió las felicitaciones a todo el equipo del Municipio que desde que inició la gestión del intendente Sebastián Abella hizo una gran labor para que los vecinos de la ciudad que aún no tuvieran su escritura cumplan con el sueño de obtenerla. "Detrás de cada sueño siempre hay mucho trabajo", enfatizó y agregó que "desde el Municipio se realiza un fuerte trabajo articulado con la Provincia. Vemos que los vecinos se acercan con entusiasmo a tramitar sus escrituras y celebramos junto a ellos cuando se las entregamos". Finalmente, Contreras destacó que "la escritura es un bien tangible que refleja a la vez el inicio de nuevos proyectos y, de alguna manera, resuelve muchas cuestiones en la vida cada vecino". "Hemos regularizado y optimizado el proceso. Afortunadamente la rapidez en los trámites y el hecho de haber acortado tiempos burocráticos se transformó en la confianza de los vecinos hacia nosotros. Entregamos no solo escrituras iniciadas en nuestra gestión sino también muchas otras que habían quedado en el olvido", completó Contreras quien también subrayó todo el trabajo en equipo. El acto contó también con la presencia de la directora General de Gestión de Hábitat, Banco de Tierras e Inclusión Social, Luciana Puglisi; el subdirector de Banco de Tierras, José Brito; y el concejal de Cambiemos Luis Gómez. CÓMO INICIAR LOS TRÁMITES DE ESCRITURA Los interesados en iniciar los trámites de escrituración gratuitamente podrán acercarse a la oficina de Casa de Tierras y Hábitat, ubicada en 25 de Mayo 856, de lunes a viernes de 7 a 14. Además, se diseñó un cronograma de oficina itinerante donde personal municipal recorre los barrios y, en las sociedades de fomento, brinda asesoramiento a los vecinos atendiendo cada caso en particular. Allí pueden conocer los requisitos y condiciones para iniciar cada trámite. El cronograma en cuestión será informado con anticipación a través de los diferentes medios de comunicación.

Felices. 52 familias recibieron sus escrituras de mano de autoridades del Municipio y Provincia.





Los beneficiarios tramitaron gratuitamente sus escrituras.





La jefa de Gabinete y la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat encabezaron el acto de entrega.





Un total de 115 familias lograron regularizar su situación dominial.



Más de 100 familias campanenses recibieron y firmaron sus escrituras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: