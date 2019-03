Se cumplieron tres meses de ruidazos en la ciudad

Se llevan adelante todos los viernes de 20 a 21 horas en la plaza Eduardo Costa. La Auténtica Defensa charló con algunos de los vecinos presentes ayer para profundizar en sus reclamos y saber por qué eligen darle continuidad a esa forma de protesta. No son muchos, pero saben hacer ruido. Como todos los viernes desde que arrancó el año, vecinos y militantes de movimientos sociales y políticos se reunieron en la plaza Eduardo Costa para llevar adelante un nuevo "ruidazo" contra las políticas de los gobiernos de Cambiemos. "(Estamos acá) porque el presidente aumenta todos los días los alimentos, el transporte y la nafta", explicó Gastón Samaniego, integrante de Jubilados de Pie y de la agrupación De Igual a Igual. "Vamos a seguir con esto hasta que se dé marcha atrás con los aumentos", prometió. Y si se mira para atrás, parece que así será. Ya van tres meses de "ruidazos", algunos con una aceptable cantidad de gente, otros con apenas un puñado de vecinos antimacristas. Pero el enojo no solo es con el Gobierno nacional: Samaniego también le pidió al intendente Abella que "baje un cambio" y reduzca "el impuesto al gasoil y el BL". Vecino del barrio Héroes de Malvinas, Emiliano Pyptyk señaló que tiene "un buen laburo" y hasta el momento pudo afrontar el fuerte incremento de los servicios y combustibles. Sin embargo, señaló que tiene "familiares y vecinos que se han quedado sin laburo y la están pasando mal". "Aumentan las tarifas, la nafta, es insostenible", cuestionó el vecino, quien además lamentó el poco acompañamiento de la comunidad local: "Vos sabés cómo es Campana, es difícil que se acompañen reclamos como estos". Mariana Quiroga, militante de Unidad Ciudadana, cree por el contrario que con el correr de los "ruidazos" la gente va cambiando su actitud. "Antes alguno pasaba e insultaba, ahora no solo no pasa eso sino que se ve mucho apoyo con los bocinazos de la gente", aseguró la abogada, para quien los manifestantes "están peleando por los derechos que van perdiendo día a día". "Vengo desde el primer viernes de enero porque me parece que la mejor manera de reclamar es en la calle", compartió la vecina Cecilia Franco. "Es la mejor forma de presentar este gran enojo que tenemos", remarcó, ya que "el presidente Macri sube las tarifas y los combustibles, y lo único que no sube son los sueldos". "Tenemos que apoyar estas manifestaciones de bronca, de enojo, más allá de a quién votaste y de tu ideología política. Somos todos vecinos los que estamos acá", manifestó. Sin duda, el portavoz del grupo es Roberto Muriega: todos los viernes prepara el amplificador, toma el micrófono y, por el instante en que pasan al lado de él, se convierte en la radio que escuchan los conductores céntricos a esa hora de la ciudad. "Consideramos que la lucha está en la calle", le dijo durante una pausa a La Auténtica Defensa, medio con el que está molesto porque retrata la actividad del intendente Abella "hasta inaugurando triciclos". "A nosotros nos ha ninguneado porque somos pocos, pero no importa: vamos a ser cinco y vamos a seguir acá, porque nadie nos va a sacar la dignidad", avisó el hombre, miembro de De Igual a Igual y Jubilados de Pie, antes de volver a amplificar sus reivindicaciones.

Muriega es la voz cantante del grupo con sus consignas contra el gobierno nacional. También hay críticas a Abella.





Se cumplieron tres meses desde que comenzaron estas manifestaciones de repudio a las políticas de Cambiemos.



Se cumplieron tres meses de ruidazos en la ciudad

