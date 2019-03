José Abel Perdomo

Acorralado por los datos de le economía que indican que vamos de mal en peor, el presidente Mauricio Macri repite una y otra vez y sin sonrojarse que "la gente tiene que aguantar, tenemos que tirar juntos de este carro". Ahora agrega que "Nunca hay tanta oscuridad como en el segundo antes de amanecer". Lo altamente llamativo que esta frase la dice el villano de la película Batman, El caballero de la noche llamado Dos Caras, nombre que le cabe a la perfección al primer mandatario. Pese a los enormes esfuerzos del impresionante blindaje mediático que el gobierno todavía tiene, la realidad del día a día resulta desesperante para la gran mayoría de la población que ya no puede seguir tirando del carro y que además ve que unos pocos van sentados en el pescante. El año pasado la economía de Cambiemos sumó a los ya existentes 2 millones de nuevos pobres lo que significa que ya más de tres de cada diez argentinos son pobres y además entre los chicos prácticamente la mitad lo son. Este aumento de la pobreza se consigna en el informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) que como es notorio está lejos de ser parte de la oposición al actual gobierno. En este informe no sólo se tienen en cuenta los ingresos de las personas sino también varios factores más tales como: vivienda, acceso a la salud y a la educación, entre otros por lo que casi seguro que cuando se conozca la medición de la pobreza por parte del INDEC, ésta sea mayor aún al tenerse en cuenta solamente los ingresos. Recordemos que la canasta básica hasta el mes pasado estaba en casi 28.000 pesos y que a partir del 1 de abril comienzan a regir nuevos aumentos de las tarifas y que el dólar amenaza con seguir subiendo pese al aumento de las tasas de interés que algunos todavía creen sirve para frenar la escalada de la divisa norteamericana. Esta política monetaria nos ha llevado a una verdadera encerrona. Si se sube la tasa de interés se aplaca al dólar pero enfría tanto a la economía que produce los efectos conocidos de destrucción del aparato productivo. Si la Tasa se baja el dólar se dispara con el habitual aumento de la inflación. Un verdadero dislate. ¿Es aceptable que a esos millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza se le pida que sigan soportando tantas penurias? Como se sabe, los niños que en sus primeros años de vida no reciben una alimentación adecuada sufren daños cuya consecuencia es un retraso irreversible en su desarrollo intelectual y por lo tanto los estamos condenando a no llegar a ser lo que la sociedad debería garantizarles. El pueblo comprueba que la pendiente por donde se le pide que tire del carro cada día está más inclinada y que en lugar de poder llegar a la cima cada vez está más cerca de desbarrancarse. La oscuridad es más intensa y no podrán llegar al amanecer. ¿Se acuerdan cuando al amanecer el presidente lo llamaba segundo semestre? Hace un tiempo Macri dijo que quería que a su gestión de gobierno se la evalúe por el logro en reducir la pobreza. Como vemos, pasó de pobreza cero a cero en gestión.

Opinión:

Cero en gestión

Por José Abel Perdomo

