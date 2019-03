ATE lanzó un paro en la Provincia para este 3 de abril

Es por la falta de acuerdo paritario con el Gobierno provincial. Será un paro activo con asambleas, actos y movilizaciones. Luego de reunirse su Consejo Directivo Provincial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió darle continuidad a un plan de lucha por la falta de acuerdo paritario con el Gobierno provincial. Este miércoles 3 de abril se realizará un paro activo en todo el territorio bonaerense con asambleas, movilizaciones y actos, reclamando la reapertura inmediata de la paritaria de la Ley 10.430. Según señaló el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, "de no haber respuesta" se va a duplicar las horas de huelga "la semana posterior". Desde ATE se exige la reapertura de la paritaria de la Ley 10.430 que engloba a los estatales de la administración central, enfermeros, auxiliares de la salud y ecuación, trabajadores de niñez, entre otros. "Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% en relación a los salarios de 2018 y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo. Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal", indicó de Isasi. Por otra parte, de ATE y la CTA Autónoma bonaerense participarán en la movilización del 4 de abril en defensa producción y el trabajo, confluyendo con sindicatos y centrales sindicales en una marcha nacional. "Defendemos la producción nacional, con trabajos dignos y preservando el medio ambiente. Esta es la clave que tenemos que transitar en el tiempo que viene", dijo de Isasi.

