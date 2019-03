Desde las 16 horas reciben a Luján en el estadio Carlos Vallejos por la octava fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. Las chicas de Puerto Nuevo no han tenido el arranque que esperaban en la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): apenas han logrado cosechar un punto en siete presentaciones y se encuentran en una racha de cinco derrotas consecutivas. Sin embargo, no bajan los brazos y hoy intentarán revertir esta serie adversa cuando reciban a Luján. El partido, correspondiente a la octava fecha, se jugará desde las 16 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Las Auriazules llegan en la última ubicación, con apenas un punto; mientras que Luján suma 10 unidades producto de tres victorias, un empate y tres derrotas en siete presentaciones. Esta octava jornada se completa con los siguientes encuentros: SATSAID vs Lima FC, Comunicaciones vs Real Pilar, All Boys vs Gimnasia de La Plata y Banfield vs Deportivo Español. Las posiciones son lideradas por SATSAID y Gimnasia (LP), que están perfectos en lo que va del año y suman 21 puntos. Después se ubican: 3) Real Pilar, 15 puntos; 4) Comunicaciones, 12 puntos; 5) Luján, 10 puntos; 6) Banfield, 9 puntos; 7) All Boys, 6 puntos; 8) Deportivo Español, 5 puntos; 9) Lima FC; 3 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto.



MANUELA CARDOZO, UNA DE LAS HABITUALES TITULARES EN LA OFENSIVA AURIAZUL.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo buscarán hoy su primera victoria del año

