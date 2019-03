GANÓ BOCA En el inicio de la 24ª y anteúltima fecha, Boca Juniors derrotó anoche por 2-0 a Banfield en La Bombonera con tantos de Ramón Ábila y Cristian Pavón y de esa manera aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Además, en el primer turno de la jornada, Newells venció 3-1 como local a Huracán, que sigue cayendo en la tabla. Los goles rosarinos fueron obra de Maxi Rodríguez, Alexis Rodríguez y Luis Leal, mientras que Andrés Chávez había marcado el 1-1 transitorio. SIGUE LA FECHA La programación de esta 24ª jornada continuará hoy sábado con cuatro encuentros: San Lorenzo vs Gimnasia y Esgrima de La Plata (13.15), Godoy Cruz vs Patronato (15.30), Independiente vs Vélez Sarsfield (17.45) y Talleres vs River Plate (20.00). En tanto, mañana domingo se disputarán cinco cotejos, con la posibilidad de ver a Racing Club (55 puntos) coronarse campeón si sostiene su ventaja sobre Defensa y Justicia (51). Los partidos del domingo serán: Atlético Tucumán vs Aldosivi (11.00), Argentinos Juniors vs Rosario Central (13.15), Lanús vs Belgrano (13.15), Defensa y Justicia vs Unión (18.10) y Tigre vs Racing Club (18.10). La fecha se cerrará el lunes con dos partidos: Estudiantes de La Plata vs San Martín de Tucumán (19.00) y Colón vs San Martín de San Juan (21.10). PRIMERA B METRO En el arranque de la fecha 31 se disputaron ayer cuatro partidos: San Miguel 0-0 UAI Urquiza; Defensores Unidos 1-0 Comunicaciones; Fénix 0-2 Atlanta; Estudiantes 2-0 Flandria. La actividad continuará hoy con Almirante Brown vs Talleres (RE), All Boys vs Deportivo Español y Sacachispas vs Tristán Suárez. PRIMERA C El 30º capítulo se puso en marcha ayer con los siguientes resultados: San Martín (B) 0-0 Dock Sud; Cañuelas 2-3 Luján; Victoriano Arenas 1-1 Ituzaingó; y Sportivo Italiano 3-0 Sportivo Barracas. La programación continuará hoy con un duelo clave: Laferrere (3º con 47) vs Argentino de Quilmes (1º con 53). Además se jugarán otros cuatro encuentros: Midland vs Lamadrid, L.N. Alem vs Deportivo Merlo, Berazategui vs Central Córdoba (R) y Excursionistas vs El Porvenir. PRIMERA D La 24ª fecha comenzará hoy con dos partidos: Liniers vs Claypole y Argentino de Rosario vs Juventud Unida. Por su parte, Puerto Nuevo recién se presentará el martes como local frente al líder Argentino de Merlo.

Breves: Fútbol

