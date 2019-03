Los Caballeros compiten por segundo año consecutivo en el Nivel A y ya se midieron con River Plate y Club Italiano. En tanto, las Damas participan del Nivel C1 y ya se enfrentaron con XXXX y SAPA. Las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana pusieron en marcha su participación en la temporada 2019 de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Ya se desarrollaron las primeras dos fechas y este fin de semana se estará jugando la tercera. Los Caballeros Tricolores están disputando por segundo año consecutivo el Nivel A (máxima categoría) y en la primera fecha de la Zona B debutaron frente a River Plate como visitantes, en una jornada en la que cosecharon dos victorias y tres derrotas con los siguientes resultados: -Sub 13: River Plate 2 – Ciudad de Campana 3 -Sub 15: River Plate 1 – Ciudad de Campana 3 -Sub 17: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0 -Sub 19: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0 -Sub 21: River Plate 3 – Ciudad de Campana 0 Por la segunda jornada, los chicos del CCC recibieron el pasado sábado a Club Italiano en una jornada con saldo positivo: cuatro triunfos y apenas una caída. Los resultados por categoría fueron los siguientes: -Sub 13: Ciudad de Campana 3 - Club Italiano 0 -Sub 15: Ciudad de Campana 3 - Club Italiano 1 -Sub 17: Ciudad de Campana 1 - Club Italiano 3 -Sub 19: Ciudad de Campana 3 - Club Italiano 0 -Sub 21: Ciudad de Campana 3 - Club Italiano 0 Con estos resultaros, los dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra se ubican en la tercera posición de la Tabla General de la Zona B con 18 unidades, sólo por detrás de Vélez Sarsfield (24) y River Plate (22). Su próximo compromiso será hoy frente a 77FC como visitante. DAMAS. Las categorías femeninas del CCC se encuentran disputando la Zona A del Nivel C1 de la FMV y por la primera fecha recibieron a Universidad de Buenos Aires en una jornada en la que cosecharon dos victorias y tres derrotas con los siguientes resultados: -Sub 13: Ciudad de Campana 0 – UBA 3 -Sub 15: Ciudad de Campana 3 – UBA 0 -Sub 17: Ciudad de Campana 3 – UBA 2 -Sub 19: Ciudad de Campana 0 – UBA 3 -Sub 21: Ciudad de Campana 0 – UBA 3. Luego, por la segunda fecha, las Tricolores visitaron a S.A.P.A de Marcos Paz y consiguieron cuatro victorias en cinco encuentros. Los resultados por categoría de dicha jornada fueron los siguientes: -Sub 13: SAPA 1 – Ciudad de Campana 3 -Sub 15: SAPA 2 – Ciudad de Campana 3 -Sub 17: SAPA 0 – Ciudad de Campana 3 -Sub 19: SAPA 2 – Ciudad de Campana 3 -Sub 21: SAPA 3 – Ciudad de Campana 2 De esta manera, las dirigidas por Jorgelina Allegri, Milagros Scavini y Marianela Reinatti ocupan la tercera posición de la Tabla General con 20 puntos, sólo por detrás del Club Atlético Palermo (23) y Náutico Zárate (22). Mañana domingo, las Tricolores estarán recibiendo al Club Recreativo Los Indios por la tercera fecha.

LA SUB 13 Y SUB 15 DEL CCC COMENZARON EL AÑO CON VICTORIAS SOBRE RIVER Y CLUB ITALIANO. TAMBIÉN ARRANCÓ UNIÓN DEL PARANÁ Además del CCC, en la Federación Metropolitana de Vóley también se encuentra compitiendo Club Unión del Paraná, que se presenta con tres categorías masculinas en el Nivel D. Allí forma parte de la Zona A y en la primera fecha se midió frente a Sinergia de Pilar en una jornada que dejó los siguientes resultados: -Sub 17: Unión del Paraná 3 – Sinergia 0 -Sub 19: Unión del Paraná 1 – Sinergia 3 -Sub 21: Unión del Paraná 2 – Sinergia 3 En tanto, por la segunda fecha se midió con Bella Vista "B" y los resultados fueron: -Sub 17: Bella Vista PP – Unión del Paraná PG -Sub 19: Bella Vista 3 – Unión del Paraná 0 -Sub 21: Bella Vista 2 – Unión del Paraná 3 Hoy, por la tercera fecha de esta Zona A del Nivel D, los chicos de Unión del Paraná estará recibiendo a El Porvenir de José C. Paz a partir de las 13.30 horas.

