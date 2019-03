La Primera Damas se presentará hoy por la primera fecha de la Zona 7 de la categoría E del Torneo Metropolitano. Será frente a Huracán como local a partir de las 16 horas. Esta tarde, desde las 16 horas, la Primera Damas del Campana Boat Club debutará en el torneo oficial de la Asociación de Hockey de Buenos Aires (A.H.B.A.): lo hará ante el Club Atlético Huracán, por la primera fecha de la Zona 7 de la Categoría E y en su cancha "Héctor Tallón". Sobre la línea lateral habrá un nuevo entrenador en el CBC: en reemplazo de Adrián Zottola estará Gustavo Saénz, quien ahora está a cargo de los planteles de Primera, Intermedia y Quinta División. Lo acompañará Martín López en el rol de preparador físico. El equipo Celeste será parte de una multitudinaria Categoría E, que estará conformada por 101 equipos (90 surgidos de la clasificación 2018 más once nuevos inscriptos) divididos en 5 zonas de 13 y 3 zonas de 12. La Zona 7, además del CBC y a Huracán, estará integrada además por el Club Manuel Belgrano, Luján Rugby Club, C.A.S.A. de Padua, Comunicaciones, Vicentinos ´´B´´, Santa Bárbara ´´E´´, Belgrano Day School, Club Los Pinos, Hurling ´´C´´ y Quilmes Athletic Club ´´E´´. El desarrollo del torneo será el siguiente: se jugará por sistema "Round Robin" a dos ruedas. Los ocho clubes que ganen cada zona clasificarán a playoffs que terminarán definiendo al campeón de la temporada. Las llaves de los cuartos de final de los playoffs se definirán por sorteo y los partidos se jugarán en la modalidad de ´´Penales´´. Aquellos equipos que finalicen sus zonas en la segunda colocación jugarán un ´´repechaje´´ por el ascenso. Serán partidos de ida y vuelta, y los ganadores ascenderán a la categoría "D". En cuanto a los descensos, jugarán en la categoría Damas ´´F´´ aquellos equipos que, tras las dos ruedas, finalicen del 8º al último puesto. Aparte del encuentro CBC vs. Huracán, la jornada inaugural del campeonato de Damas E7 tendrá los siguientes juegos: Club Manuel Belgrano vs. Luján Rugby Club, C.A.S.A. De Padua vs. Comunicaciones, Club Vicentinos ´´B´´ vs. Santa Bárbara ´´E´´, Belgrano Day School vs. Club Los Pinos, y Hurling ´´C´´ vs. Quilmes Athletic Club ´´E´´. STAFF DE JUVENILES Las entrenadoras del resto de las categorías del hockey del CBC son Marina Del Molino (Sexta División), Camila Tenembaum (Séptima), Florencia Núñez (Novena) y María Fernanda Canteros (Décima). En tanto, el preparador físico de todas ellas será Adrián Chistik, mientras que la psicóloga deportiva de las divisiones menores es la Lic. Agustina Mayer.

Imagen ilustratifa. Foto: Archivo.



Hóckey sobre Césped:

Comienza hoy un nuevo desafío para las chicas del Campana Boat Club

