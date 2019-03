El Tricolor buscará recuperarse de la derrota sufrida en el debut ante Virreyes.

Por la segunda fecha del campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Varela Junior en busca de revancha después de la derrota sufrida en el debut como local frente a Virreyes por 27-20.

Por su parte, Varela también intentará revertir lo ocurrido en la primera fecha, dado que llega a este encuentro luego de perder 42-24 en su visita a Los Cedros.

Además, por esta segunda jornada también jugarán: La Salle vs Tiro Federal de San Pedro, Club Argentino vs Los Cedros, Virreyes vs Del Sur; Gimnasia de Ituzaingó vs Las Cañas; Mercedes vs El Retiro; y San Miguel vs Atlético Chascomús.