Por la primera fecha igualaron con All Boys y luego, por la segunda, vencieron a UNLu "C". Este domingo reciben a Vicente López "C". Luego del ascenso conseguido en 2018, la Primera Caballeros del Campana Boat Club comenzó a transitar el campeonato de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Y en sus primeras dos presentaciones del Torneo Apertura obtuvo un empate y una victoria. El debut fue frente a All Boys como local en un encuentro que terminó igualado 19-19. Por esa primera fecha, además, también jugaron: Auxiliar Merlo "B" 22-27 CEDEM Caseros; Juventud Unida "B" 27-29 UNLu "C"; Comunicaciones "B" 22-18 Vicente López "C"; Colegio José Hernández 20-18 Sociedad Alemana de Polvorines "C"; Guadalupe "B" 21-18 Defensores de Glew; y Municipalidad de Almirante Brown 20-29 Deportivo Morón. Siete días después de esa jornada inaugural, en su primera presentación como visitante, el CBC se impuso 28-22 sobre Universidad Nacional de Luján "C". En ese partido, los goles de la victoria Celeste sobre UNLu "C" fueron marcados por Leonel Dente (6), Luciano Díaz (6), Pablo Bogado (5), Franco Parrilla (5), Eduardo Grillo (3), Gonzalo Comínguez (2) y Joaquín Pérez. Esa segunda jornada se completó con los siguientes resultados: All Boys 29-22 Auxiliar Merlo "B"; Vicente López 17-18 Juventud Unida "B"; Sociedad Alemana de Polvorines 22-22 Comunicaciones "B"; Defensores de Glew 19-17 Colegio José Hernández; Almirante Brown 21-25 Guadalupe "B"; y Deportivo Morón 24-29 CEDEM Caseros. Así, disputadas las primeras dos fechas, las posiciones del Torneo Apertura de Quinta División quedaron de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros y Guadalupe "B", 6 puntos; 3) Campana Boat Club, All Boys y Comunicaciones "B", 5 puntos; 6) Deportivo Morón, Colegio José Hernández, Juventud Unida "B", Defensores de Glew y UNLu "C", 4 puntos; 11) Sociedad Alemana de Polvorine, 3 puntos; 12) Vicente López "C", Auxiliar Merlo "B" y Almirante Brown, 2 puntos. La tercera fecha se disputará mañana domingo 31 y tendrá al Campana Boat Club jugando como local frente a Municipalidad de Vicente López "C". La programación se completa con CEDEM Caseros vs All Boys, Auxiliar Merlo "B" vs UNLu "C", Juventud Unida "B" vs Sociedad Alemana de Polvorines; Comunicaciones "B" vs Defensores de Glew; Colegio José Hernández vs Almirante Brown; y Guadalupe "B" vs Deportivo Morón. COPA FEMEBAL. Además, los Mayores del CBC también iniciaron su participación en la Copa FEMEBAL, certamen que mezcla a todos los equipos de la Federación, desde Primera hasta Séptima División. Así, al Celeste le toca compartir zona con Goethe (Tercera), Municipalidad de Escobar (Cuarta) y San Marcos (Séptima). Y por la primera fecha, los dirigidos por Eduardo Godoy superaron por 37-35 a Escobar.

LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC COMENZÓ LA TEMPORADA CON BUENOS RESULTADOS. LAS MAYORES ARRANCARON CON DERROTAS La Primera Damas no pudieron con UNLP ni Comunicaciones en el arranque del Apertura de Cuarta División. Por su parte, la Primera Damas del Campana Boat Club comenzó su participación en el Torneo Apertura de Cuarta División de la FEMEBAL, aunque lo hizo con el pie izquierdo, dado que cosechó sendas derrotas en sus dos primeras presentaciones. Las Celestes debutaron como visitantes ante Universidad de La Plata y cayeron 17-14 en esa primera fecha. Luego, como locales, perdieron 25-15 ante Comunicaciones en la segunda jornada. Y hoy estarán haciendo su tercera presentación: jugarán como visitantes frente a CID Moreno "B". La primera fecha de este Apertura de Cuarta División se completó con los siguientes resultados: Villa Calzada 29-22 Municipalidad de Almirante Brown; Racing Club 28-26 Deportivo Laferrere; CID Moreno "B" 20-19 Municipalidad de Escobar; Comunicaciones 17-16 SECLA; Municipalidad de Ensenada 13-18 Instituto San Pablo Wilde; y San Lorenzo 29-21 Instituto Grilli. Luego, en la segunda fecha se dieron los siguientes marcadores: Deportivo Laferrere 35-36 Villa Calzada; Municipalidad de Escobar 25-26 Racing Club; SECLA 23-18 CID Moreno "B"; Instituto San Pablo Wilde 19-16 Universidad de La Plata; San Lorenzo 26-28 Municipalidad de Ensenada; e Instituto Grilli 25-30 Municipalidad de Almirante Brown. Con estos resultados, las posiciones son encabezadas por Comunicaciones, Villa Calzada, Instituto San Pablo Wilde y Racing Club con 6 puntos. Luego aparecen: 5) San Lorenzo, SECLA, Universidad de La Plata, Municipalidad de Almirante Brown, Municipalidad de Ensenada y CID Moreno "B", con 4 puntos; 11) Municipalidad de Escobar, Deportivo Laferrere, Instituto Grilli y Campana Boat Club, 2 puntos. La tercera fecha que se jugará hoy tendrá, además de CID Moreno "B" vs Boat Club, los siguientes enfrentamientos: Municipalidad de Almirante Brown vs Deportivo Laferrere, Villa Calzada vs Municipalidad de Escobar, Racing Club vs SECLA, Comunicaciones vs Instituto San Pablo Wilde, Universidad de La Plata vs San Lorenzo y Municipalidad de Ensenada vs Instituto Grilli.

Handball:

Los Mayores del CBC iniciaron su andar en Quinta División con un empate y un triunfo

