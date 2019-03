Hoy no solo les escribo como nutricionista, sino como familiar de varias personas con diabetes. Gracias al avance de la medicina, los conocimientos de nutrición, los fármacos y la importancia que cobra actualmente las estrategias de prevención, tenemos muchas herramientas tanto para detectar tempranamente pacientes con riesgo de desarrollar diabetes, como para prevenir complicaciones futuras en quienes ya están diagnosticados. Si nos remontamos a 40 o 50 años atrás, cuando a mi abuelo lo diagnosticaron, el plan de alimentación era monótono, casi imposible no transgredirlo; las medicaciones poco efectivas y las medidas de prevención casi nulas. Por supuesto que su historia no termino bien, ya que comenzó con retinopatia diabetica, que le quito su visión y a raíz de los típicos problemas vasculares de una diabetes mal controlada años después con un pie diabético que se complicó. El fue la razón por la que estudie nutrición, porque realmente lo veía sufrir mucho por las restricciones que tenía su alimentación. Con esto no pretendo ni contar una historia triste, ni asustar a nadie, sólo que tomen conciencia que actualmente las condiciones son otras, que todo el equipo de salud cuenta con herramientas para ayudarlos, contenerlos y acompañarlos. Ser diabético no implica no comer rico, tampoco privarse de tener una buena calidad de vida. Si es fundamental controlarse y cambiar hábitos para prevenir complicaciones. En Serenare hemos formado un equipo multidisciplinario, dedicado, que se actualiza continuamente para darles las mejores estrategias para prevenir la aparición de diabetes y para dar batalla junto a los pacientes diagnosticados. Somos un equipo de nutricionistas abocadas a que su alimentación sea saludable, pero no por eso monótonos, que cuenta con estrategias e ideas para que el momento de comer no pierda el placer que ello implica. Este grupo de profesionales, una vez más está organizando para el sábado 13 de abril, una Jornada de prevención de complicaciones para pacientes ya diagnosticados con diabetes, donde realizaremos un circuito donde podrá realizarse estudios y tendrá consultas con el equipo médico y nutricional para evaluar y definir estrategias para mejorar su calidad de vida y prevenir futuras complicaciones. Si sos diabético no dejes de consultarnos, porque cuando se trabaja en equipo la evaluación de los pacientes y las estrategias a definir para mejorar tú salud son mucho más efectivas. Te esperamos en Serenare! Lic. Analia San Pedro - Miembro del Equipo de Nutrición de Serenare - (MN 3301 MP4404) NOTISerenare: Güemes 705 / Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

Notiserenare:

Prevención de complicaciones en personas con diabetes

Por Lic. Analia San Pedro

